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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695520/انتشال-جثث-3-فتيات-من-ترعة-الفاروقية-في-سوهاج

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين 3 فتيات لقين مصرعهن غرقًا أثناء غسلهن الملابس والأواني في ترعة الفاروقية بناحية قرية العيساوية شرق دائرة مركز شرطة أخميم.

دوت الخليج فيما تكثف القوات جهودها لانتشال جثة فتاة أخرى لقيت مصرعها معهن في نفس الحادث، جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. انتشال جثث 3 فتيات من ترعة الفاروقية في سوهاج وتلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بمصرع 4 فتيات في ترعة الفاروقية بنجع الدير بناحية قرية العيساوية شرق دائرة المركز. ويذكر بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الفتيات كن يغسلن بعض المفروشات والملابس والأواني في ترعة الفاروقية بنجع الدير بناحية قرية العيساوية شرق، ما نتج عنه غرق فتاة وأثناء محاولة الأخريات إنقاذها لقين حتفهن غرقا أيض

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