انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تأخر عرضه يومين.. أحمد زاهر يعلن موعد طرح فيلم فارس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695518/بعد-تأخر-عرضه-يومين-أحمد-زاهر-يعلن-موعد-طرح-فيلم-فارس

أعلن الفنان أحمد زاهر عن الموعد النهائي لعرض فيلمه الجديد فارس في دور العرض السينمائية للمنافسة مع أفلام عيد الفطر 2022.

دوت الخليج يكشف موعد عرض فيلم فارس

موعد عرض فيلم فارس

شارك الفنان أحمد زاهر متابعيه وجمهوره بنشره صورة البوستر الدعائي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم فارس والذي كان من المقرر عرضه قبل يومين لينافس مع أفلام موسم عيد الفطر.

وعلق الفنان أحمد زاهر على صورة البوستر التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليعلن من خلالها عن موعد طرح الفيلم في السينمات وكتب: “فارس في 18-5 بجميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي التوفيق والنجاح من عندك يارب”.

وقبلها بأيام، شارك جمهوره ومتابعيه بنشره مقطع فيديو للبرومو الدعائي الخاص بفيلم فارس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

فيلم فارس أحمد زاهر

وعلق أحمد زاهر على الفيديو قائلاً: “بسم الله توكلنا على الله، البرومو الرسمي لفيلم فارس يارب يعجبكم قريبا جدا في كل دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي كله، فارس تأليف حسام موسى وإنتاج أيمن يوسف وإخراج رؤوف عبد العزيز”.

وشهد البرومو الرسمي لفيلم فارس العديد من مشاهد الأكشن والمعارك التي تم تصميمها على يد خبراء عالميين، واحتوى على لقطات من المطاردات التي يتعرض لها بطل الفيلم وهو الفنان أحمد زاهر.

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ويضم فيلم فارس في بطولته مجموعة من النجوم بجانب الفنان أحمد زاهر مثل حسين فهمي، وإيمان العاصي، واللبنانية أميلا الكيك، وصلاح عبد الله، ورنا رئيس، وملك زاهر، وعابد عنان، وآخرين والفيلم من تأليف حسام موسى والإخراج لـ رؤوف عبد العزيز.

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ويجسد الفنان أحمد زاهر خلال الأحداث شخصية فارس الذي يجمعه أحداث ومواقف مع رجل أعمال شهير يقدم دوره الفنان حسين فهمي ويعاني من مشكلات نفسية، مما يتسبب في حدوث عدد من الأزمات وظهور مشاهد العنف والأكشن والضرب.