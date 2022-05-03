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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695523/الصحة-تطلق-36-قافلة-طبية-مجانية-بمحافظات-الجمهورية-خلال-أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 36 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 4 إلى 11 مايو الجاري، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

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من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

الصحة تطلق 36 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أسبوع

وأضاف أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل يومي 4 و5 مايو بمنطقتي العدوي مركز إدفو شرق محافظة اسوان، والجفيرة - زاوية العوامي مركز الضبعة محافظة مطروح، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع: سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 6 و7 من شهر مايو، بمنطقة وردان حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى بمناطق الشيخ أحود، مركز إسنا محافظة الأقصر، وحاجر بني سليمان محافظة بني سويف، وكفر مروان مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والجزيرة الخضراء مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، وصلاح الدين مركز التحرير محافظة البحيرة، والمظاطلي مركز طامية محافظة الفيوم، وذلك في يومي 7 و 8 من الشهر نفسه.

وأشار إلى إطلاق 3 قوافل طبية يومي 8 و9 مايو، بمناطق تنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، ودكران مركز أبوتيج محافظة أسيوط، والقراريش مركز كوم امبو محافظة أسوان، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق وحدة المنشية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ومركز طب العبد حي السلام أول محافظة القاهرة، وشارونة مركز مغاغة محافظة المنيا، ونوسا الغيط مركز أجا محافظة الدقهلية، والنجيلة كوم حمادة محافظة البحيرة، وذلك يومي 9 و10 من شهر مايو.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 10 و 11 مايو، في مناطق سلام بمحافظة أسيوط، ومرسي حميرة وحدربة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وابني بيتك حي 6 أكتوبر محافظة الجيزة، وأولاد عبدالله مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، والخاشعة مركز بلطيم محافظه كفر الشيخ، وكفر الحمام مركز بنها محافظة القليوبية.

وتابعتمدير عام إدارة القوافل الطبية، أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية يومي 11 و12 مايو، في مناطق جزيرة شارونة مركز مغاغة محافظة المنيا، والدناقلة مركز المنشاة محافظة سوهاج، ومركز طب الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، ومليحة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، والتضامن مركز سمسطا محافظة بني سويف، والبحيرة مركز إدفو شرق محافظة أسوان، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، وتجمعات أبو مزهود - القطراني مركز الضبعة محافظة مطروح، والحاج سلام مركز فرشوط محافظة قنا، ومركز شباب الخواطرة بحي الجناين محافظة السويس، وادي فيران مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، وأبو سعادة الصغرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبشبيش مركز المحلة أول محافظة الغربية.