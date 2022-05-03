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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695522/25-ألف-مسلم-بإيطاليا-يغنون-أنشودة-قمر-احتفالا-بعيد-الفطر

حالة عالية من الروحانيات والإيمانيات التي سادات مدينة ميلانو الإيطالية - ثانية أكبر مدن إيطاليا - أثناء إقامة صلاة عيد الفطر، وما صاحبها من ترديد للأناشيد الدينية ومنها الأنشودة الصوفية "قمر"، والتي تحمل كلماتها معاني من ذهب في مدح وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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مظهر المسلمون في الساحة التي يؤدون فيها صلاة العيد، وهم ينشدون مدحًا للرسول، وقد وصل عددهم إلى 25 ألف مصلٍ يأخذك إلى دنيا أخرى من الشعور الإيماني والراحة النفسية، التي تسمو بك إلى درجات إيمانية والحب المحمدي كأنك إلى جواره تتحدث إليه وأنت واقف في الروضة الشريفة، في مسجد الرسول بالمدينة المنور.

هذا الإحياء لإحدى شعائر الله، حرص عليها المسلمون في إيطاليًا من جميع الفئات العمرية، والذي يعبر عن روح الترابط بين المسلمين في الخارج، إذ ظهر في الفيديو عدد كبير من الكبار والصغار والشباب والفتيات والسيدات، في مشهد توحيد مصغر للمسلمين كالذي نرى في مواسم الحج. الأنشودة ألقاها الشيخ عبد الله الغرباوي، ورددها وراءه الحاضرون بصوت عذب هادئ يألفه قلبك ولا يمله بمجرد سماعه، لتكون خير احتفال بعيد الفطر المبارك.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الفيديو والأنشودة التي غناها الشيخ حسام الغمراوي، ورددها المصلون، والتي عبرت عن وحدة الصف الإسلامي وانتشار الإسلام في الغرب.

واحتفلت الجالية المصرية، أمس الإثنين، بحلول عيد الفطر المبارك بإيطاليا بمدينة أوستيا بروما، وشارك الحفل عدد كبير من الجاليات المصرية و الجاليات العربية علي الاحتفال بالعيد سويا.

وقام بتنظيم الحفل الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا، والمدير الإقليمي للكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية في مصر والشرق الأوسط ودول

الجالية المصرية بإيطاليا تحتفل بعيد الفطر

وقد بدأ الاحتفال بعد صلاة العيد ثم بدأ الجميع في تقديم التهاني وتبادل الهدايا للأطفال و أن هذا الحفل أدخل البهجة والسرور علي جميع الأسر المصرية

وأكد رئيس الجالية المصرية، أن الأعياد فرصة للتواصل وعمل تجمعات للمصريين، خاصة مع انشغال الجميع طوال العام بالعمل ، فالعيد فرصة للترابط والشعور بالحياة ولم الأسر المصرية علي مائدة واحدة ،و حتى لا نشعر بالغربة وفقد الأسرة فى مصر.