غرفة عمليات لوزارة السياحة خلال أيام العيد  لبحث الشكاوى أو المخالفات

جدة - نرمين السيد - شكلت وزارة السياحة والآثار، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، غرفة عمليات بالإدارة المركزية لشركات السياحة لتلقى وبحث أية شكاوى أو مخالفات ترد من السائحين والمواطنين خلال أيام العيد، وكذلك لمتابعة حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضى السعودية.





يأتى ذلك تأكيدا للدور الرقابى الذى تضطلع به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحى، وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة حفاظا على سلامة السائحين والمواطنين.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة سامية سامى فى بيان للوزارة إلى التوجيه بسرعة بحث الشكاوى الواردة من السائحين والمواطنين وحلها، بجانب التأكد من التزام الشركات السياحية بتنفيذ كافة البرامج السياحية المتفق عليها واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الوزارة تتابع باستمرار وعن كثب إجراءات عودة المعتمرين المصريين وتتأكد من وصولهم بسلامة الله لأرض الوطن، وذلك من خلال التواصل يوميا مع لجانها المتواجدة بالمطارات وتلقى تقاريرها اليومية.

وأوضحت أنه يتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الخط الساخن للوزارة (19654)، الذى يعمل على مدار 24 ساعة يوميا لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائرى المقصد السياحى المصرى من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.