يأتى ذلك تأكيدا للدور الرقابى الذى تضطلع به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحى، وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة حفاظا على سلامة السائحين والمواطنين.
وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة سامية سامى فى بيان للوزارة إلى التوجيه بسرعة بحث الشكاوى الواردة من السائحين والمواطنين وحلها، بجانب التأكد من التزام الشركات السياحية بتنفيذ كافة البرامج السياحية المتفق عليها واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن الوزارة تتابع باستمرار وعن كثب إجراءات عودة المعتمرين المصريين وتتأكد من وصولهم بسلامة الله لأرض الوطن، وذلك من خلال التواصل يوميا مع لجانها المتواجدة بالمطارات وتلقى تقاريرها اليومية.
وأوضحت أنه يتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الخط الساخن للوزارة (19654)، الذى يعمل على مدار 24 ساعة يوميا لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائرى المقصد السياحى المصرى من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرفة عمليات لوزارة السياحة خلال أيام العيد لبحث الشكاوى أو المخالفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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