جدة - نرمين السيد - قال محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الثلاثاء، إنه يتابع على مدار الساعة جهود توفير مياه الشرب لعدد من المناطق المتأثرة بنقل خط المياه الساحلى مع أعمال توسعة الطريق الدولى الساحلى الإسكندرية - مطروح، وجهود الإسراع فى أعمال الصيانة الجارية بمحطات تحلية مياه البحر بمنطقة الرميلة؛ استعدادا للصيف وتوفير مزيد من المياه لتلبية احتياج أهالى وزوار المحافظة.





وأضاف المحافظ فى بيان اليوم، أنه تم التواصل والتنسيق مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب؛ لمتابعة الجهود المبذولة على مدار الساعة. من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح؛ أن معدلات ضخ المياه بالخط الساحلى لمطروح ستعود إلى طبيعتها اعتبارا من الأسبوع الأخير من شهر مايو الجارى، مشددا على أن إدارة مياه الشرب فى محافظة مطروح قررت رفع درجة الاستعداد مع إلغاء الإجازات والراحات فى الأعياد واستدعاء العاملين؛ مع الحرص على انتظام الخدمة مع دخول فصل الصيف ووصول المياه لجميع المواطنين وعدم تعطل مصالحهم. وشددت محافظة مطروح على أنها لا تألوا جهدا فى تقديم وتوفير الخدمات للمواطنين؛ خاصة مياه الشرب مع التنسيق مع شركة المياه لتذليل العقبات وبذل أقصى جهد لتوفير المياه لأهالى مطروح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة مطروح : عودة معدلات ضخ مياه الشرب إلى طبيعتها نهاية مايو الجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.