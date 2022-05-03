مراكز الشباب تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - شهدت مراكز الشباب على مستوى الجمهورية اليوم إقبالاً كبيرًا من المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، بعد النجاح الكبير الذى تحقق فى اليوم الأول لمبادرة " العيد أحلى بمراكز شباب مصر " .





وأكدت وزارة الشباب والرياضة فى بيان، اليوم الثلاثاء، حرصها على قيام تلك المراكز بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة فى ضوء سياسة الوزارة بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن الاحتفاليات بمراكز الشباب فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك تضمنت العديد من الفقرات والبرامج، منها فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، تخللتها استمتاع مرتادى وأعضاء المراكز بالخدمات الموجودة من ملاهى وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

ويأتى تنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" وكذلك مبادرة "يوم ترفيهى بقرى حياة كريمة" فى ضوء سياسية وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، الذى طالب برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أكد كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة فى محافظة شمال سيناء، أن الاحتفالية تضمنت العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وحرصت المديرية على تكثيف الأنشطة والاهتمام بالطلائع والشباب المترددين عليها وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن الخدمات بمراكز الشباب متاحة أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفسًا اجتماعيًا للمواطنين.