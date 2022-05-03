مطرانية مطاى تهنئ قيادات محافظة المنيا بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - قدم نيافة الأنباجوارجيوس، أسقف مطاى، بالاشتراك مع عدد من الآباء أساقفة بعض إيبارشيات المحافظة، التهنئة لأسامة القاضى، محافظ المنيا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما قدم الوفد التهنئة لنواب البرلمان بالمحافظة والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.





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