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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /695519/مصرع-4-فتيات-من-أسرة-واحدة-غرقا-في-الترعة-الفاروقية-بسوهاج

لقيت 4 فتيات من أسرة واحدة مصرعهن، اليوم الثلاثاء، غرقًا في ترعة الدير بناحية قرية العيساوية شرق دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج، وتكثف قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية جهودها لانتشال الجثث.

وتلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بمصرع 4 فتيات في ترعة الدير دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الفتيات كن يغسلن بعض الملابس والأواني في ترعة الدير بقرية العيساوية، ما نتج عنه غرق فتاة وأثناء محاولة الأخريات إنقاذها لقين حتفهن غرقا أيضا.

كما تبين من التحريات أن الفتيات المتوفيات هن "نانسي. ع"، "ندى. ن"، "إيستر. ع"، "مرينا. أ"، وجميعهن في العقد الثاني من العمر، ومن أسرة واحدة.

جار تكثيف الجهود لانتشال جثث الفتيات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.