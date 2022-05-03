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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /695517/بـ-دلع-واتدلع-حسين-الجسمي-يعود-للهجة-المصرية

دوت الخليج ينشر أغنية حسين الجسمي الجديدة “دلع واتدلع”

أغنية دلع واتدلع حسين الجسمي

طرح حسين الجسمي مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان دلع واتدلع والتي يواصل بها نجاحه الخاص بالأغنية المصرية، وطرحت الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير ومختلف منصات الاستماع والأغاني.

أغنية دلع واتدلع لـ حسين الجسمي من كلمات تامر حسين وألحان حسين الجسمي، وتوزيع وماستر توما، وتقول كلمات الأغنية:

هات.. هات إيدى في إيدك هات..

شايلة الدنيا مُفاجآت.. بتبان لنا من البدايات..

ليك.. قلبى تسليم تسليم..

من غير ولا سين ولا جيم..

وضربلك 100 تعظيم دلع واتدلع عيش..

قول للأيام بشويش.. في اتنين بيحبّوا جديد..

على مهلِك وماتجريش.. أصل القلب وما يريد..

في حاجات فيها مانفتيش..

أيوه القلب وما يريد.. وأجمل من الفرح مفيش.

وكان قبل يوم طرح أغنية تحمل اسم طير المحبة احتفالا بعيد الفطر وهي آخر أعمال المطرب الإماراتي حسين الجسمي الفنية، ويغنيها باللهجة الخليجية، وطرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

حسين الجسمي عيد الفطر 2022

واعتبر الجمهور ومحبي حسين الجسمي أن أغنية طير المحبة هدية للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك وهي كلمات ولي عهد دبي الشيخ حمدان بين راشد آل مكتوم وألحان فايز السعيد وتوزيع نور هاشم.

وقبلها طرح أغنية باللهجة الخليجية تحمل عنوان”تعافينا” وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بمناسبة يوم الصحة العالمي وهي كلمات وألحان سيف فاضي وتوزيع أحمد الرضوان.

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وتقول كلمات أغنيته طير المحبة لحسين الجسمي:

“طير المحبة كفخ يا ضامر السر جوف.. وعلى طوى الضلوع صدر اللي يبيك اوكر

لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف.. وتسأل القلب قال القلب لا تنكر

تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف.. أما على الصد والهجران ما تشكر

بنات آدم وحواء من عنود النوف.. واللي الى عرضت جمالها يسكر”.