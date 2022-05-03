الأهلى يعلن عودة السولية وعبد القادر وديانج لتدريبات الفريق الجماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 08:23 مساءً - أعلن النادى الأهلى عودة المصابين للتدريبات الجماعية وهم عمرو السولية وأليو ديانج، وأحمد عبد القادر، حيث نشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى عبر "تويتر"، صورا لنجوم الفريق العائدين من الإصابة، وعلق، عودة عمرو السولية وديانج وعبد القادر لتدريبات فريقنا الجماعية مساء اليوم.

السولية

ديانج

عبد القادر

عمرو السولية

واستأنف الفريق تدريباته عصر أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة وفاق سطيف الجزائري السبت القادم في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.، فيما حصل الفريق على راحة من التدريبات.

وتعادل النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت على ستاد المقاولون العرب.

ويلعب الفريق الأحمر مباراته المقبلة أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، والمحدد إقامتها مساء يوم السبت المقبل الموافق السابع من شهر مايو في القاهرة.