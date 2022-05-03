رئيس حدائق الحيوان : 80 ألف زائر لحديقة الجيزة فى ثانى أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت 80 ألف زائر فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات وتوفير أجهزة قياس الحرارة عند البوابات.





وقال رجائى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إنه تم تقديم كافة وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدا بجهود العاملين بالحديقة.

وأضاف أن حديقة الحيوان بدأت فى استقبال زوارها منذ السابعة صباحا وحتى السادسة مساء بسعر 5 جنيهات فقط للتذكرة، لافتا إلى أن الحديقة شهدت فى ثانى أيام العيد إقبالا غير مسبوق من المواطنين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان أنه تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة مثل سبع البحر من دولة أوروجواى، وهو من الحيوانات النادرة، والدببة الروسية.. مشيرا إلى أن كل الحيوانات القادمة للحديقة تتم بنظام التبادل فقط بدون تحميل أى أعباء مالية.

وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أشار الدكتور رجائى إلى أنه يتم بالفعل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ بدء الجائحة، والتى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بإفريقيا، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، فضلا عن التأكد التام من تطبيق تلك الإجراءات وخصوصا داخل الأماكن المغلقة بالحديقة مثل بيت الزواحف.

ولفت إلى أنه يتم رش الحديقة بالمطهرات، وتطبيق مرور أمنى مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق شروط التباعد من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص منها، بجانب مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة.