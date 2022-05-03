سفير مصر ببروكسل يلتقى بعدد من المسؤولين بالبرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وشملت تلك اللقاءات كلا من رئيسة مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين النائبة Iratxe Garcia Perez والتى تعد ثانى أكبر المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون الخدمات الرقمية فى البرلمان الأوروبى النائب Adam Bielan، وكذا رئيس برلمان إقليم والونيا (الناطقة بالفرنسية) فى بلجيكا Rudy Demotte، فضلا عن مدير مكتب مفوضة الاتحاد الأوروبى للمساواة Joseph Vella.

استعرض الدكتور بدر عبدالعاطى مع رئيس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين الطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى وبخاصة فى مجالى الطاقة والأمن الغذائى، وقام بإلقاء الضوء على الدور الإقليمى البناء الذى تضطلع به مصر لتسوية النزاعات بالطرق السلمية. كما استعرض عبد العاطى عملية التحديث الشاملة التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات، وبخاصة فى مجال حقوق الإنسان، ملقيا الضوء على قرارات السيد رئيس الجمهورية الأخيرة بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، وإطلاق حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز.

كما تناول عبد العاطى مع النائب الأوروبى نائب رئيس مجموعة المحافظين والإصلاحيين ورئيس اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الخدمات الرقمية، جهود الاتحاد الأوروبى لمكافحة الحملات الإعلامية المضللة وما يتم بثه من رسائل تحض على العنف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى.

وشدد عبد العاطى على معاناة الدولة المصرية من تلك الحملات الإعلامية المضللة التى يشنها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور بشأن مكافحة الحملات الإعلامية المضللة والمعلومات المغلوطة التى يتم بثها على شبكات التواصل الاجتماعى بما فى ذلك خطاب الكراهية.

والتقى السفير المصرى برئيس برلمان إقليم والونيا (الناطق بالفرنسية) وبروكسل حيث عكس اللقاء ما يوليه الجانب البلجيكى من اهتمام كبير للتعاون مع مصر فى مختلف المجالات على الصعيد الفيدرالى والوطنى، واستعرض عبد العاطى مصادر القوى الناعمة التى تمتلكها مصر، وشدد على أهمية تعزيز التعاون الثقافى بين مصر وبلجيكا، وتعزيز التعاون الأكاديمى بما يتيح تعزيز التواصل بين الشعبين، فضلا عن التعاون البرلمانى.

كما استعرض عبد العاطى الاكتشافات الأثرية الجديدة بمصر وقرب الانتهاء من المتحف المصرى الكبير، وأكد على أهمية التعاون بين المتاحف البلجيكية ونظيرتها المصرية ولاسيما فى ظل الشغف البلجيكى بالحضارة المصرية.

وخلال اللقاء مع مدير مكتب مفوضة الاتحاد الأوروبى للمساواة، استعرض السفير المصرى النجاحات المتعددة التى حققتها مصر على صعيد تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية للمساواة فى مجالات بناء القدرات والتدريب، وتبادل أفضل الممارسات فى مجال تمكين المرأة.