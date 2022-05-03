تموين الإسكندرية : حملات رقابية مكثفة على المخابز والأنشطة التموينية

وذكرت المديرية فى بيان لها اليوم، أنه تم المرور على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز والأسواق والتأكد من استقرار الوضع التموينى بالمحافظة.
وأضافت أن الحملات أسفرت عن تحرير 11 محضرًا ضد التجار المخالفين، وشملت المحاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات الفنية، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود لوحة بيانات للمخبز.
وأشارت إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بقيادة محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين، تواصل أعمالها لمتابعة توفير الأنشطة التموينية للمواطنين بالمحافظة.
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