إزالة 49 حالة تعدٍ على أراضى زراعية خلال إجازة العيد فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن الحملات المكبرة التى تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات، وتزامنا أيضا مع إطلاق حملة "خليك إيجابى" لحث المواطنين على الإبلاغ عن أية تعديات على أراض زراعية أو مخالفات مبانى من خلال رقم الخط الساخن وأرقام غرفة العمليات التابعة للمحافظة.

وكلف اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود الرصد والمتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتكثيف الحملات والتصدى لأى محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.