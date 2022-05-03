انت الان تتابع تفاصيل خبر "النصيب له رأي آخر".. مروان خوري ينفصل عن خطيبته بعد عام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695515/النصيب-له-رأي-آخر-مروان-خوري-ينفصل-عن-خطيبته-بعد-عام

صدم الفنان والمطرب اللبناني مروان خوري جمهوره بتأكيد خبر انفصاله عن خطيبته وذلك بعد عام من الارتباط.

دوت الخليج يكشف تفاصيل انفصال مروان خوري عن خطيبته

انفصال مروان خوري عن خطيبته

أكد الفنان مروان خوري انفصاله عن خطيبته ندى رمال وذلك بعد ارتباطهما في 2021، وكان من المقرر إقامة حفل زفافهما في نهاية العام الماضي 2021.

وعلق مروان خوري عن أنباء انفصاله في تصريحات تلفزيونية له موضحًا أن النصيب كان له رأي آخر، مشيرًا إلى أنه يحب ارتداء خاتم في يده.

ويفضل الفنان اللبناني ارتداء الخاتم أثناء عزفه على الآلات الموسيقية وخاصةً الأورج، وأوضح في تصريحاته الأخيرة أيضًا أنه يُحضر لمجموعة من الأغنيات لإطلاقها خلال الفترة المقبلة ويعكف أيضًا على تحضيرات 3 أغنيات آخرين.

أعمال مروان خوري الجديدة

ويتعاون مروان خوري في أغانيه الجديدة مع إليسا حيث يقدم لها 3 أغنيات في ألبومها الجديد وأشار إلى أنه يحضر أيضًا للموسم الرابع من برنامجه الذي يحمل اسم “طرب مع مروان خوري”.

وفي سياق متصل، كانت انتشرت العديد من الأنباء مؤخرًا حول زواج المطرب اللبناني من ندى رمال بعيدًا عن الأضواء، بعد انتشار صور لهما معا ولكن خرج وعلق عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ونفى الأمر.

وأضاف أن الصور التي تم تداولها على السوشيال ميديا بشأن زواجهما، من عشاء صديق له، موضحًا أن قرار الزواج كان بناءً على احتياجه للشعور بالاستقرار والأمان.

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ويذكر أن آخر حفلات مروان خوري كانت بمناسبة عيد الحب العالمي يوم 14 فبراير الماضي، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بدمشق عاصمة سوريا ويعد هذا الحفل له بعد غياب دام لسنوات عن إحياء الحفلات في سوريا.

وقدم خلال الحفل العديد من الأغاني وهي هوا يا هوا ومهلا على قلبي وحط النقط وكل القصايد ويارب وقصر الشوق وبتمون وكمل حياتك والدلعونا، وكانت آخر أعمال مروان خوري أغنية تحمل اسم “أنت كما أنت” والتي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.