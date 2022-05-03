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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695514/القضاء-الإداري-يقضي-بحظر-ترخيص-سيارات-JMC-النقل-الخفيف

دوت الخليج

حظر ترخيص JMC

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين، وكيلًا عن شركة التوزيع لوسائل النقل «TVD – غبور والغلبان»، والتي طالب فيها وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإصدار تراخيص تسيير السيارات الـ JMC النقل الخفيف التي تمتلك شركة غبور توكيلها في مصر.

وفي وقت سابق، أصدرت وزار الداخلية أصدرت منشورا دوريا رقم 4 لسنة 2021 الصادر من اللواء مدير الإدارة العامة للمرور، بتاريخ 2021/3/31، بوقف وحظر الترخيص أو التجديد للسيارات ”J. M C" إلا بعد عرض السيارات على إدارة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للمرور.

القرار يشمل كل أنواع السيارات وجميع الموديلات

من جانبه، قال المحامي في دعواه، إن قرار الحظر المفروض شمل جميع أنواع السيارات وجميع الموديلات أيا كانت سنة صنعها، مانعًا من الترخيص والتجديد، ومتعديًا على حق ملكية أصحابها والسلطة المختصة قانونيًا بمنح الترخيص أو التجديد بمعرفة قسم المرور، على حد ذكره.

القضاء الإداري يقضي بحظر ترخيص سيارات JMC النقل الخفيف

وطالب المحامي في دعواه، بوقف المنشور الدوري رقم 4 الصادر من مدير الإدارة العامة للمرور، بتاريخ 2021/3/31، وهو القرار المطعون عليه بحظر الترخيص أو التجديد للسيارات JMC، إلا بعد عرض السيارات على إدارة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للمرور.

100 سيارة جديدة مستوردة غير مرخصة

وقال المحام في دعواه، إن الشركة الطاعنة استقبلت 100 سيارة جديدة مستوردة لأول مرة من الخارج، وغير مرخصة ماركة JMC طراز P1500 مودیل 2021 نقل خفيف كابينة مفردة 200، من ميناء ماشينج بالصين، قامت بتصنيعها شركة JMC، وتم استردادها بالفاتورة 12019 في أغسطس 2020، وتم الإفراج عنها نهائيًا بدون حظر، بموجب الإخطار الجمركي رقم 9521 بتاريخ 18 أكتوبر 2020 الصادر من المعلن إليه الأخير، وثابت أمام كل سيارة رقم الشاسيه، ورقم الموتور، والموديل 2021، الصادر من مصلحة الجمارك المعلن بالترخيص بالسير، والموجه إلى الإدارة العامة للمرور.