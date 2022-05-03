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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695512/أغنية-الحركة-دي-لـ-أحمد-حلمي-تحقق-أكثر-من-200-ألف-مشاهدة-في-15-ساعة

تصدر الفنان أحمد حلمي التريند وأغنيته التي تحمل اسم الحركة دي التي تعد الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد “واحد تاني” الذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

دوت الخليج يرصد تصدر أغنية الحركة دي التريند

أغنية الحركة دي

حقق أغنية فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي، نسب مشاهدات عالية وهي الأغنية الدعائية للفيلم الذي ينافس ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك لعام 2022.

ويعود الفنان أحمد حلمي للسينما بعد غياب حوالي عامين عن دور العرض السينمائي، وتخطت أغنية بص الحركة دي حاجز الـ 200 ألف مشاهدة وذلك خلال 15 ساعة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ومن جانبها شركة سينرجي، طرحت الأغنية الدعائية لفيلم واحد تاني وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجاء التعليق عليها: “لما بيبقى مزاجي رايق باعمل اللي ميتعملش.. بص الحركة دي.. الحركة دي للنجم أحمد حلمي دلوقتي على يوتيوب إنتاج جاما ميوزيك سينرجي”.

فيلم واحد تاني أحمد حلمي

وأضافت: “فيلم واحد تاني حاليًا في كل سينمات مصر والوطن العربي لمشاهدة الأغنية كاملة على يوتيوب من خلال الرابط".

وتقول كلمات أغنية الحركة دي لـ أحمد حلمي:

“آكل متاكلش.. اغلب متغلبش..

ارفض مترفضش.. حاسب متحاولش..

اشتغل اللي مايتشغلش.. واسحل اللي مايتسحلش..

لما يبقى مزاجي رايق.. بص الحركة دي..

بص بص اللقطة دي.. حتى بصوا الحركة دي”.

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يشار أن فيلم واحد تاني يحتل صدارة أفلام موسم عيد الفطر، ويحل فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا والفنانة منى زكي المرتبة الثانية وبعده فيلم زومبي للفنان علي ربيع وحمدي الميرغني.

وحقق فيلم واحد تاني حتى الآن حوالي أكثر من 6 ملايين جنيه و100 ألف في شباك التذاكر ليعود الفنان أحمد حلمي للصدارة بعد غياب لسنوات منذ فيلمه الأخير الذي يحمل اسم “خيال مآتة” وعرض عام 2019.

ويشارك الفنان أحمد حلمي في بطولة فيلم واحد تاني كلا من روبي وأحمد مالك ونور إيهاب ونسرين أمين وعمرو عبدالجليل وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل شيكو وعمرو وهبة وآخرين والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.