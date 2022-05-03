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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695511/محافظ-سوهاج-غرفة-العمليات-الرئيسية-لم-تتلق-أي-شكاوى-حتى-الآن

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في المدن، والأحياء، ومديريات الخدمات، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال عيد الفطر المبارك حتى الآن.

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وأوضح "الفقي" أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى.

محافظ سوهاج: غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن

يذكر أن محافظ سوهاج قد أصدر قرارا بتشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وعضوية مديري إدارات "الشئون المالية والإدارية، والتفتيش المالي والإداري. والمتابعة الميدانية، و الأزمات، والعلاقات العامة"، على تعمل الغرفة على مدار ٢٤ ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك للمتابعة وتلقي البلاغات، والتعامل الفوري معها.