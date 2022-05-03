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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695508/كلي-أو-جزئي-اعفاء المركز-القومي-لإدارة-المجال-الجوي-من-الضرائب-والرسوم-بناء-على-اقتراح-الحكومة

يعد مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بهدف تطوير وتنمية قطاع الطيران المدنى لاختصاصه بكثير من القطاعات.

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كلي أو جزئي.. اعفاء المركز القومي لادارة المجال الجوي من الضرائب والرسوم بناء على اقتراح الحكومة

واتاح مشروع القانون اعفاء المركز القومي لادارة المجال الجوي من الضرائب والرسوم بناء على اقتراح الحكومة.

ونصت مادة (13) على : لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها.

مقر المركز القومي لإدارة المجال الجوي

نص القانون في مادته الاولى على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارُ إليها في هذا القانون بالمركز.

أهداف المركز القومي لإدارة المجال الجوي

المادة الثانية من مشروع القانون حددت أهداف المركز حيث نصت على أنه يهدف إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة ( معلومات الطيران- معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.