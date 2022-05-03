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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695507/الناس-نوعين-التفاصيل-الكاملة-لأول-تعاون-بين-محمد-عدوية-ومطرب-الراب-سداوي

كشف الفنان والمطرب محمد عدوية عن تعاونه الجديد مؤخرًا مع مطرب الراب سداوي من خلال أغنية “الناس نوعين”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعاون محمد عدوية مع المطرب سداوي

أغنية الناس نوعين

شارك الفنان محمد عدوية متابعيه وجمهوره بنشره برومو أغنية “الناس نوعين” التي سيطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة ويشهد تعاونه لأول مرة مع مطرب الراب سداوي.

وستطرح الأغنية الجديدة لمحمد عدوية التي تحمل اسم الناس نوعين، بعد أيام عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب بجانب مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الغنائية.

ويشار أن آخر أغاني المطرب محمد عدوية التي طرحها مؤخرًا كانت أغنية "استضعفوني" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وكانت الأغنية من كلمات أحمد شكري وتوزيع وألحان مونتى وتولى إخراج الفيديو كليب هشام ممدوح.

أغنية محمد عدوية ومطرب الراب سداوي

وتقول كلمات أغنية بيستضعفوني التي طرحها الفنان محمد عدوية مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب:

“استضعفوني عشان شايفني من غير ضهر..

وعروسة أحلامي ما أملكها مهر.. والدنيا لو تديني عقد الوجع يتكر..

وان يوم فرحت أأقول خير الف بعد الشر.. عئجزني قُصر اليد...

وأخجل أميل على حد.. والدنيا شادة السلخ ودراعي م الشيلة

مكسور ومملوخ ملخ… دورت على بختي وسافرتله اميال

والرحلة لسة طويلة يارب.. مابشتكي ولا بجحد النعمة

صابر.. ومهما يكون انا راضي بالقسمة إديني صبر يارب قويني ع المشوار

وان يوم غلطت ف سيري نبهني بالانذار.. في طريقي اهل الشر سنولي في سنانهم

وواجهت وانا مضطر ووقفت قدامهم.. جمعوا العتاد والمال حشدوا في اتباعهم

وانا كان سلاحي الحق قادر يجيب داغهم.. انا فوق كتافي شلت... فتحت صدري واجهت...

وف عز ماانا محتاج انا كنت بدي الدوا.

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جدير بالذكر أن الفنان محمد عدوية طرح مؤخرًا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "طريق إسكندرية" والأغنية من كلمات سامح فرج وألحان إسلام صالح وتوزيع نور وإنتاج ياسر حسانين، وحققت نسب مشاهدات عالية بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.