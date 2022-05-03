وكيل صحة الشرقية يتابع الخدمات الطبية بمستشفى أبوكبير المركزى

جدة - نرمين السيد - تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام شوقى مسعود، مستشفى أبو كبير المركزى لمتابعة انتظام سير العمل ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى والخدمات الطبية المقدمة للمرضى وأعمال التطوير الجارية.





وأفاد بيان صادر عن مديرية الصحة، اليوم الثلاثاء، بأن الجولة التفقدية شملت الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال وفصائل الدم المختلفة بقسم الاستقبال والطوارئ، وتفعيل عمل صيدلية الطوارئ على مدار 24 ساعة بالمستشفى، كما قام بمناظرة السجلات الطبية.

وشدد مسعود على تواجد دفتر دخول الحالات للأقسام الداخلية بقسم الاستقبال، كما أطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بوحدة الكلى الصناعى، وحرص على الاستماع إليهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم ولجميع المرضى بالمستشفى.

كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالجناح الثانى بقسم الغسيل الكلوى، الذى يسع 25 ماكينة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال فى خلال أيام لتجهيز وتشغيل الجناح؛ لخدمة المرضى بمركز ومدينة أبو كبير والمراكز المحيطة به.