انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل ساعات من انطلاقها.. محمد رمضان ينشر صور البروفات النهائية لحفله بالعيد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695506/قبل-ساعات-من-انطلاقها-محمد-رمضان-ينشر-صور-البروفات-النهائية-لحفله-بالعيد

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة صور جديدة له من بروفات حفله الجديد المقرر أن يقام في جدة ضمن حفلات عيد الفطر.

دوت الخليج ينشر بروفات حفل محمد رمضان في جدة

حفل محمد رمضان عيد الفطر

نشر محمد رمضان صور من بروفات حفله المقرر أن يحيه اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك في جدة وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق محمد رمضان على الصور التي شارك بها الجمهور قائلًا: "من البروفة النهائية لأقوى حفلة في جدة.. كل جمهوري الحبيب الحفلة مباشر الليلة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على قناة روتانا كليب وقناة LBC اللبنانية".

وسيحيي الفنان محمد رمضان حفله الغنائي اليوم الثالث في المملكة العربية السعودية وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

حفل محمد رمضان في جدة

وسيقدم الفنان محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من الأغاني المميزة التي اشتهر بها ويتفاعل معها الجمهور والحضور ومنها “نمبر وان” و"مافيا" و"الملك" وغيرها من الأغاني الجديدة التي قدمها مؤخرًا.

وفي سياق آخر، نافس الفنان محمد رمضان ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل “المشوار” الذي شارك به الفنانة دينا الشربيني وحقق به نجاحا كبيرًا وتصدر التريند أكثر من مرة.

ويشارك محمد رمضان ودينا الشربيني في بطولة المسلسل عدد من النجوم مثل ندى موسى وأحمد صفوت وسيد رجب وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وآخرين والعمل من إخراج محمد ياسين.

اقرأ أيضًا

بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال ينضمون لحفلات عيد الفطر بهذا الموعد

وكانت قد شهد مسلسل المشوار الحلقة الأخيرة العديد من الأحداث المؤثرة والمهمة مثل مطالبة سما إبراهيم من ابنها آدم الابتعاد عن قضية دينا الشربيني وعدم التدخل في مواجهتها لوجيه الشوربجي بسبب الآثار المسروقة، لكنه أخبرها أن حقهم الحصول على تلك الأموال من وجيه وهو الفنان أحمد كمال للإقامة في منزل أكبر وهو ما أغضب والدته، ونفذ محمد رمضان الذي يقدم شخصية ماهر خطة للإيقاع بالريس صديق.

وبالفعل أوقع محمد رمضان بالريس صديق وهو الفنان عمرو عبد الجليل، ووجيه الشوربجي حيث أخذ وجيه وابنه همام إلى ورشة الريس صديق وأوهمه أنهم شركاءه في الآثار وجلبهم إليه للتفاوض معه.