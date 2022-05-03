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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695505/معملتش-محشي-زوج-يلقي-زوجته-من-الدور-الثالث

رغم قصة الحب التي سبقت زواجهما، إلا أن وجبة "محشي بالبط" كانت كفيلة لأن يقوم حسام بإلقاء زوجته لبنى من الطابق الثالث بالمنزل الذي يقطنون فيه، مما أدى إلى إحداث كسور في قدميها وعمودها الفقري.

دوت الخليج ذهب إلى بيت ابنى بنت مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، التي حكت في بث مباشر، قصتها المأساوية وضنك المعيشة، وتفاصيل واقعة إلقاءها من الطابق الثالث من قبل زوجها حسام الذي أحبته وهي في الصف الثاني الإعدادي، وأصرت رغم اعتراض والدها وتحذيره لها، على الزواج منه.

رماها من الدور التالت

تقول لبنى: أنا مش بعرف أدبح طيور، وهو مرضيش يدبح وسابني في أول يوم رمضان ومشي الشغل، قولتله هناكل ايه رد عليا وقالي "هناكل سم"، مشيت عندي أهلي الصبح، وقبل أذان المغرب بشوية، وعملت محشي وبطاطس محمرة، ولما رجع مسكني ضربني وقالي فين اللحمة والبط المحشي، وقام بإلقائي من الدور الثالث.

وتابعت: لما رماني من فوق سطح الدور الثالث، وقعت رجلي اتكسرت، واحدة ركبتلها شرايح ومسامير والتانية جبستها، وعملت عملية تثبيت 4 فقرات من الفقرة إلى 7 إلى الـ 11.

ضحك عليها في الدبلة والحلق

ورغم كل ما حدث، إلا أن لبنى لم تغلق الباب في وجه زوجها، الذي جاء لها المستشفى وطلب منها "الحلق والدبلة"، لكي يقوم بعلاجها، لكنه لم يصدق في قوله، تقول لبنى: "لما جيت أعمل عملية تثبيت الفقرات، حايلني وخد من الحلقة والدبلة بحجة إنه يبعهم عشان يعملي العملية، لكن ده محصلش وخدهم لنفسه، وكان عايزني آخد ورثة أبويا وهو عايش عشان اتعالج بيها، وأخوالي عالجوني".

وعبرت لبنى عن غلظة زوجها وبخله الشديد، قائلة: "مش بيجبلنا أكل وبيقولي كلي عند أهلك، وهو بياكل بره وبييجي على شرب الشاي والنوم بس، ولو ابننا "عمره سنتين" طلب منه حاجه يضربه ويقوله أنت مريض زي أمك، وعايشين على 10 أرغفة عيش بس احنا التلاتة كل يوم".

عشق 2 إعدادي

أما عن والد لبنى، فقد طالب بحق ابنته بعد أن قام زوجها بإلقاءها من الدور الثالث، متهما "حسام" لالشروع في قتلها.

وتحدث عن زواج ابنته منها قائلًا: "احنا الأول كنا رافضين الجوازه ووافقنا عشان كانت بتحبه من 2 إعدادي، وبعد ما اتجوز كان بيضربها، وفعلا كانت بتغضب كتير وكان ويهزقها، وكانت بترجعله بعد كده عشان عايزاه وعايزه ابنها، لكنه مقدرش ده".

كما علقت والدتها قائلة: "هو بيعمل كده فيها عشان عايزها تبعد عن أخوالها لأن هما اللي بيجبولها حقها.. وحلف عليها متروحش عندهم".