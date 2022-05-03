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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695502/4-جهات-لإلحاق-المصريين-بالعمل-في-الخارج-وفقا-للقانون-تعرف-عليهم

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون العمل، بعد جلسات عدة شهدت مناقشات واضافات هامة من قبل أعضاء المجلس من أجل خروجه بالشكل المطلوب والذي يحقق مصلحة المواطن على أرض الواقع.

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وتكمن فلسفة مشروع القانون في ظهور الحاجة جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .

4 جهات لإلحاق المصريين بالعمل في الخارج وفقا للقانون.. تعرف عليهم

وحدد مشروع القانون في المادة 39 عدد من الجهات لإلحاق المصريين بالعمل في الخارج ، حيث نصت على انه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:-

1. الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2. المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.

3. شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

4. وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودةأو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.