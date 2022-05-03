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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695501/بهاء-سلطان-وأحمد-سعد-ورامي-جمال-ينضمون-لحفلات-عيد-الفطر-بهذا-الموعد

بدأت حفلات موسم عيد الفطر بدءً من أمس الاثنين وتستمر طوال الأيام المقبلة وتضم عدد من النجوم في الغناء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل بهاء سلطان ورامي جمال وأحمد سعد

حفل بهاء سلطان عيد الفطر

يتعاون بهاء سلطان مع أحمد سعد ورامي جمال في إحياء حفل غنائي جديد يوم 5 مايو الجاري أي يوم الخميس المقبلضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.

ويقام الحفل في الحديقة الصينية، وسيقدم الثلاثة أحمد سعد ورامي جمال وبهاء سلطان باقة من أجمل أغنياتهم والتي يحبها الجمهور ويتفاعلون معها.

حفل أحمد سعد عيد الفطر

ومن جانبها شركة لندن ميديا سيرفيس التي يملكها أحمد جلال والمنظمة للحفل طرحت مؤخرًا البوستر الإعلاني والتذاكر الخاصة بالحفل الذي يقام الخميس المقبل للجمهور على ثلاث فئات وهي الفئة الأولى VIP بمبلغ 750 جنيه، وتأتي الفئة الثانية الجولد بمبلغ 500 جنيه، بينما تبلغ الفئة الثالثة السيلفر بمبلغ 300 جنيه

ويشار أن أحمد العربي مدير الشركة في مصر والوطن العربي، قال إن الحفل سيقام وسط إجراءات واحترازات طبية وأمنية مشددة.

حفل رامي جمال عيد الفطر

ومن ناحية أخرى، كان قد انتهى الفنان والمطرب أحمد سعد من ماستر أغنية جديدة تحمل اسم "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، والتي سيتم طرحها ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".

ويذكر أن المطرب رامي جمال طرح مؤخرًا أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "ولسه" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" عبر قناته الرسمية والأغنية من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.

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بينما طرح المطرب بهاء سلطان أغنية جديدة باسم "سماح سماح"، والتي تتضمن من أغنيات ألبومه الجديد الذي يأتي بعنوان "سيجارة"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأغنية سماح سماح من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.