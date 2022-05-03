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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695500/نشرة-أخبار-الفن-ابراهيم-عيسى-يدافع-عن-مسلسل-فاتن-أمل-حربي-خروج-سمير-صبري-من-المستشفى-عيد-الفطر-يشهد-حفل-ضخم-يجمع-نجوم-الراب

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثا الموافق 3 من شهر مايو الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، والمتنوعة بين ما هو سيء وما هو مبهر سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

إبراهيم عيسى يدافع عن مسلسل فاتن أمل حربي

خرج الاعلامي والمؤلف الشهير إبراهيم عيسى، ليدافع عن مسلسله الرمضاني “فاتن أمل حربي” الذي واجه حملة انتقادات لاذعة خلال فترة عرضه في رمضان 2022، وقال إبراهيم عيسى في حوار تليفزيوني: “ قصة مسلسل فاتن أمل حربي حرجة لأنها تتحدث عن قضية تخص النساء وهو امر مثير للجدل وخاصة وأن العمل يناقش مايحيطها من قوانين وفهم ديني وموضوع مشتبك مع الواقع اليومي للحياة العربية، مؤكدا: “نواجه الثقافة المتطرفة التي تقدم عبر الجماعات والخطاب الديني المتشدد الذي يركز بطريقة رهيبة على المرأة، بفكره الخاص على النساء وحضور المرأة في الذهنية المتطرفة حضور هائل، سواء بالمنع أو التحريم أو التجريم أو الشيطنة، وباعتبارها الغواية والفتنة”.

وأضاف: “المؤسسات الرسمية كلها في الوطن العربي تتبع الفهم التقليدي، والتراث المتداول بما يخص المرأة هو تراث وضعه الأوائل من الفقهاء الذين فسروه بناء على عصرهم وزمنهم، ولم يكونوا معنيين بأن هذا الكلام سيطبق حتى عام 2022”.

سمير صبري يغادر المستشفى

تواصل موقع دوت الخليج مع مدير أعمال الفنان سمير صبري للكشف عن أخر تطورات حالته الصحية، ليفجر للجمهور نبأ سار حول خروجه من المستشفى منذ 10 أيام واحتفاله بعيد الفطر بجانب أسرته في منزله، مشيرا إلى تحسن حالته الصحية بشكل كبير، فقال: “ أستاذ سمير خرج من المستشفى من 10ايام وهوه بخير الحمد لله”.

حفل ضخم يجمع نجوم الراب في استاد القاهرة

طرح مجموعة من نجوم الراب، تفاصيل الحفل المقام احتفالًا بعيد الفطر، وكانت مفاجآة كبيرة لمحبي الراب، لأنهم ضمت عدد ضخم من النجوم المحققين شهرة واسعة بين جماهيرهم، وهم ارسينيك و ابيوسف و ابو الانوار و ليجي سي و باتيستوتا ودي چي فات سام و مهاب و نوبي، وتقام الحفلة في استاد القاهرة، وذلك يوم 6 مايو الجاري، ومن المتوقع أن تحظى بإقبال جماهيري كبير.

إطلالات النجوم في حفل ميت جالا يثير الجدل

أقيم مساء أمس حفل الموضة والأزياء الشهير ميت جالا الذي ظهر به عدد من الإطلالات المتنوعة منهم من أثار إعجاب الجمهور ومنهم من عرض أصحابهم للسخرية، وكان حفل الموضة ميت جلال بعنوان الأجرأ، فظهرت عارضة الأزياء ذات البشرة السمراء بريسز لي بفستان أسود يشبه المايو البكيني المغلق وارتدت تحته كلون باللون الأسود الشفاف، وكان الأمر الأكثر إثارة أنها قامت تغطية شعرها بقماشة سواداء، كما تعمدت إرتداء عدد كبير من الإكسسوارت.

بينما صدمت الفنانة وعارضة الأزياء الشهيرة كيم كاردشيان الجمهور بإطلالة مقلدة لـ مارلين مونرو خلال ظهورها بحفل ميت جالا، اذ كانت ترديه الأخيرة في حفل الرئيس جون إف كينيدي، في عيد ميلاده في عام 1962، وخسرت من وزنها 7 كيلو في 3 أسابيع، لتتمكن من ارتدائه ويناسبها، وكانت إطلالة النجمة نيكي ميانج الأجرأ على الإطلاق، اذ ظهرت بفستان أنيق للغاية ولكنه كشف عن جزء كبير من صدرها، فضلا عن ارتدائها طقية وربط شعرها من الخلف.