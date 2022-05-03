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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695499/أهالي-بني-عبيد-يعثرون-على-طفلين-حديثي-الولادة-في-مقلب-زبالة-بالدقهلية

عثر اليوم الثلاثاء ٣/مايو /٢٠٢٢ عدد من أهالى بني عبيد بمحافظة الدقهلية على طفلتين حديثي الولادة بقريتي اليسوفية والحدادة التابعين لمركز بنى عبيد بالدقهلية.

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وكان اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء أيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ بعثور أهالي بني عبيد على طفلين حديثي الولادة ملقاه بالشارع داخل مقلب للزبالة بطريق اليسوفية والحدادة على جانبي الطريق. وبانتقال مأمور مركز شرطة بني عبيد وضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين ان الطفلين توأم حديثي الولادة.

أهالي بني عبيد يعثرون على طفلين حديثي الولادة في مقلب زبالة بالدقهلية

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن أحد الشباب ألقاهما وفر هاربا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامه بالواقعه، والتى أمرت بوضع الطفلين بمستشفى بني عبيد التخصصي، تحت الملاحظة، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه ومعرفة ملابساتها وهوية الطفلين .