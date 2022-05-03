انت الان تتابع تفاصيل خبر مفاجآة.. تعرف على ضيوف شرف حفل مروان بابلو بالإسكندرية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695495/مفاجآة-تعرف-على-ضيوف-شرف-حفل-مروان-بابلو-بالإسكندرية

شهدت حفلة مروان بابلو بالإسكندرية التأجيل للعديد من المرات، وذلك بسبب بعض الظروف التي كانت تمنع إحياء هذه الحفلة، ولكن تم إعلان موعدها في 13 من شهر مايو الجاري، كما تم الإعلان عن بعض ضيوف الشرف أصحاب الجماهيرية الواسعة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حفل مروان بابلو بالإسكندرية وذلك خلال السطور القادمة

ضيوف حفل مروان بابلو بالإسكندرية

وشهد حفل مروان بابلو بالإسكندرية حضور مغني الراب باتيستوتا، ومغني الراب أبو الأنوار ويتميز كلًا منهم بشعبية واسعة، نظرًا لتميز نوع المزيكا الذي يقدمونه، ومن المتوقع أن تتصدر هذه الحلفة التريند.

حفل مروان بابلو بالإسكندرية

ومن الجدير بالذكر، أن أعلن مروان بابلو عن التفاصيل الجديدة لحفل الإسكندرية المؤجل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن طريق نشر صورة لبوستر الحفل وعلق عليها: إحنا أسفين جداً علي التأجيل اللي حصل لظروف خارجة عن إرادتنا، المعاد الجديد للحفلة هيكون يوم ١٣ مايو إن شاء الله في نادي الاتحاد الجديد بالاسكندرية.

وجدير بالذكر، أن تم تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة للرابر الشهير مروان بابلو برفقة الفنان مصطفى قمر خلال الأيام الماضية، والذي جعل الجمهور يخمن عن وجود تعاون قادم بينهم.

وتعددت التعليقات حول تواجدهم سويًا، منها التي توقعت حدوث تعاون قريب بينهم، ومنها من سخر منهم، وكانت معظم التعلقات تقول: هتعملوا عظمة.

أغنية بربري لـ مروان بابلو

وقد طرح بابلو الفترة المضاية أغنية بعنوان «بربري» والتي حققت حتى الآن حوالي 5 مليون مشاهدة بعد 28 يوم من طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت كلمات الأغنية، كالآتي:

سايق الألماني لا أبالي تكلكعو أسلكم بالألي بتضطروني أديكم العالي ياللي بتتـ بلدك دعيالي عارف إنك صورم و اناني نفسك تطلع تيجي في مكاني بس أنا في الساحة همجي و بربري متجيش عالسكة متجيش قدامي

متجوش عالسكة أنا هارشكو كشاف علي عينو اتفو علي وشه إحنا الدهب أشباهكم قِشرُه إنت تفتح بؤك بس اما نسكت جندي و ربك مخليني فارسهم عيال مِعوِجة محبش مجالسهم أنا راجل دغري عايز التمن أرقام أنا في التوب قولي ليه أنافسهم إحنا لو بالفزبة برضو هنسبق نمشوها فرِدة علي المرور و دا مش ديس لا العيال دي شِشنة كلوز أپ سيجنال مبينضفوش نفوسهم عِكرة كاتب ليستة كل اليسرق هنسلخوه كيشت بكارت الڤيزا جبت عربية جديدة و مش بابي الإداني الفلوس