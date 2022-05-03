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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695493/ذبح-242-رأس-ماشية-فى-ثان-أيام-العيد-بالغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الثلاثاء، أنه تم ذبح 242 جمال ، ضأن، ماعز، أبقار، جاموس، استقبلتها المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال أول وثانى أيام العيد، وذلك فى إطار الأقبال على الذبح بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وأشار " أنور"، إلى أنه يقوم بمرور يومى على المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوعية الجزارين بضرورة تغطية الذبائح بالشاش للحفاظ عليها من الأتربة وحرارة الجو وتعرضها للحشرات والذباب، كما تم التنبيه بضرورة الذبح الآمن الصحيح وضرورة الذبح داخل المجازر حفاظاً على صحة المواطنين من الإصابة بأي أمراض وحفاظاً على البيئة من التلوث. ومن جانب أخر قام الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، بتكثيف المرور علي الأسواق إحكاما للرقابة البيطرية علي جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، خاصة الأسماك المدخنة الرنجة والأخرى المملحة الفسيخ بالمنافذ والمحلات.

ذبح 242 رأس ماشية بالمجازر فى ثان أيام العيد بالغربية

وفى سياق أخر، أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، أنه ولليوم الثاني على التوالي خلال أجازة عيد الفطر المبارك، استمرار مراكز اللقاح في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين.

وأشار " جلال" إلى أنه يقدم الفرع خدمات تلقى جرعات اللقاح ضد فيرس كورونا المستجد من خلال عدد ٥ مراكز تطعيم، وذلك بمدن طنطا والمحلة وكفر الزيات وزفتي وقطور.

وأوضح مدير الفرع، أنه تم تطعيم ما يقرب من ٥٠ ألف مواطن منذ بدء العمل بمراكز اللقاحات بوحدات التأمين الصحى بمراكز ومدن المحافظة، لافتا على استمرارية العمل بمراكز اللقاح خلال فترة أجازة العيد من الساعة ١٠صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.