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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695489/تحرير-114-محضر-تمويني-وضبط-لحوم--منتهية-الصلاحية-بالمنوفية
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين.
دوت الخليج
حيث أفاد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأنه تم شن حملات تموينية خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، أسفرت عن تحرير (114 ) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوعت ما بين (60) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و(54) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ، مشيرا الي أن من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبتها تحرير محضر رقم 3115 لسنة 2022 جنح قسم منوف ضد صاحب محل جزارة بناحية قسم منوف لحيازته كمية قدرها 37 كجم لحوم منتهية الصلاحية.
تحرير 114 محضر تمويني وضبط لحوم منتهية الصلاحية بالمنوفية
ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال أيام العيد والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
وجاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ومكافحة الغلاء.
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