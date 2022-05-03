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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695488/حبة-الغلال-السامة-وفاة-طفلة-لتعثرها-بالدراسة-بالمنوفية

شهدت قرية كفر السوالمية التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية تسببت في غضب وسخط وحزن كثير من أهالي القرية في أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد تناول فتاة لحبة الغلال السامة، مما تسبب وفاتها في الحال.

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الأمر بدأ بتلقي سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بورود بلاغ بوفاة طالبة بعد تناولها حبة الغلة السامة، وأدت إلى وفاتها عقب وصولها المستشفى الجامعي بشبين الكوم في المنوفية.

حبة الغلال السامة.. وفاة طفلة لتعثرها بالدراسة بالمنوفية

وأكد مصدر ب وفاة "آ.خ.إ" 19 عامًا، مقيمة قرية كفر السوالمية في مركز الشهداء بالمنوفية، بعد إصابتها بحالة تسمم نتيجة تناول حبة الغلة السامة، وبسؤال والدها أقر أن ابنته تناولت حبة الغلة لتعثرها دراسيًا، ونفى الشبهة الجنائية عن الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 2431 إداري المركز لسنة 2022، وذلك بعد سؤال الأسرة وشهود العيان، وإجراء التحريات وجمع المعلومات عن الحادث، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.