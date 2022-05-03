انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد يوم من طرحها.. أغنية مابهتمش لـ مسلم تتصدر تريند يوتيوب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695486/بعد-يوم-من-طرحها-أغنية-مابهتمش-لـ-مسلم-تتصدر-تريند-يوتيوب

تصدرت أغنية “مابهتمش” لمسلم تريند رقم 14 على موقع يوتيوب، بعد طرحها بيوم واحد، وهي الأغنية الرسمية لفيلم فارس بطولة الفنان أحمد زاهر والفنانة إيمان العاصي، ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بإقبال جماهيري كبير.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل أغنية “مابهتمش” لمسلم من فيلم فارس

أغنية “مابهتمش” لـ مسلم

حظيت الأغنية حوالي ربع مليون مشاهدة في يوم واحد فقط، وكانت من الطابع الحزين الذي يشتهر مسلم به، وهي من كلمات ابراهيم عبد اللطيف، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

مابهتمش وانا معاكي بشئ كان عدى قبليكي مابهتمش عشان حسيت حياتي اتغيرت بيكي مافيش مسافات صحيح بينا لكن جوَّايا 100 حاجز يا أقرب شئ بعيد عنّي انا فعلاً بقيت عاجز ملامحی الحُزن غيّرها وطعم الضحكة أصبح مُر وكل دقيقة بخسرها

بعدي عنّك لما تمُر ملامحي إتغيرت جايز وجايز قلبي مش هوّ ومين فـ الدنيا دي عايش وما إتغيرش من جوّا بعافر لسه وهعافر ولو هتميل هنعدلها وانا جنبك بكون قادر معاكي مُصر اكملها واكيد مابخفش مِ الدنيا عشان جنبك مافيش ضلمة مسير الصعب هيعدي يا اجمل حلم باتمناه

أعمال مسلم الفترة السابقة

ومن الجدير بالذكر، أن تصدر المطرب مسلم تريند يوتيوب بأغنية «مابهربش» والتي حققت مشاهدات عالية بعد فترة قصيرة من وجودها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تضم لسلسة نجاحات مسلم خلال الفترة الأخيرة.