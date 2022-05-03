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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695480/ركوب-الخيل-وسباق-الدراجات-الأبرز-فى-أحتفالات-المواطنين-بالعيد-فى-الغربية

تشهد الحدائق والمتنزهات، بمحافظة الغربية، إقبال كثيفا من المواطنين للأحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك، برغم أرتفاع درجات الحرارة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة .

دوت الخليج

حيث تسابق الأطفال بمدينة المحلة الكبرى، على ركوب المراجيح والألعاب المفترشة فى عدد من الميادين الهامة، كما حرص الشباب والفتيات على ركوب الخيل وسباق الدراجات النارية فى الساحات والخلاء، فضلا عن التواجد فى كورنيش كفر حجازى .

كما أحتفل المواطنين بعيد الفطر باستقلال المراكب النيلة بمدينة زفتى وكفر الزيات، وخرجت أسر بأكملها للاحتفال بالمياديين العامة، وخاصة فى محيط السيد البدوى بمدينة طنطا، الذى يفترشه عدد من الباعة الجائلين لبيع البلالين والألعاب والحلوى.

ركوب الخيل وسباق الدراجات الأبرز فى أحتفالات المواطنين بالعيد فى الغربية

وكثفت مديرية الأمن تحت إشراف اللواء هانى عويس مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، من جهودها للأنتشار الأمنى فى جميع المحافظات وخاصة أماكن تجمعات المواطنين مع وجود تمركزات أمنية ثابته على الطرق السريعة والخدمات المرورية بالشوارع والميادين العامة .

وفى سياق اخر، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم ، بجولة مفاجئة تفقدية لشوارع المحافظة في ثان أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك للاطمئنان على الانضباط في الشارع، رفع الإشغالات وأعمال النظافة، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع البحر، الجلاء ، 25 الجلاء ، سكة المحلة ، الكورنيش ، الإستاد ، طريق شوبر ، شارع الإسكندرية ، منطقة التجنيد ، شارع حافظ وهبه ، ميدان ستوتة ، محيط السيد البدوي ، شارع السكة الجديدة ، شارع عمر زعفان، شارع المديرية، شارع القنطرة، شارع بطرس وشارع النحاس.

وخلال الجولة تابع المحافظ رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد ، موجهاً جميع رؤساء المدن بصرف مكافأة استثنائية لجميع عمال النظافة العاملين خلال فترة العيد.

كما تابع المحافظ مرور قيادات المحافظة على مراكز( المحلة ، سمنود، بسيون، قطور ، كفر الزيات، السنطة وزفتى) وكذلك متابعة غرفة العمليات الرئيسية والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، مع توجيه كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين.

وفي سياق آخر تابع المحافظ أعمال إحلال وتجديد وإنشاء عدد ٢ معدية صرف صحي في مدينة طنطا، حيث يتم تنفيذ عملية إحلال وتجديد خط طرد صرف صحي بقطر ( ٤٥٠مم) بشارع الجيش ( البحر) ليربط بين شارع قطيني والفاتح ، وأيضاً إنشاء خط صرف صحي بقطر ( ٨٠٠ مم) من شارع النحاس لتربط بين شارع الإمام محمد عبده وشارع سعد الدينولك في إطار حرص المحافظة على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وعدم انسداد الشبكات.