انت الان تتابع تفاصيل خبر ياسر جلال يكشف كواليس تجسيد شخصية الرئيس السيسي:«كنت بخاف أعمل حاجة أغلط والدوبلاج ما ينفعش في شغلنا» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695497/ياسر-جلال-يكشف-كواليس-تجسيد-شخصية-الرئيس-السيسيكنت-بخاف-أعمل-حاجة-أغلط-والدوبلاج-ما-ينفعش-في-شغلنا

حكى الفنان ياسر جلال تفاصيل تجسيده لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قام بها خلال الاختيار 3 بجزئه الثالث ، وذلك خلال حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج ستوديو 9090 عبر الراديو.

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وقال الفنان ياسر جلال أن تقليد الصوت في المسلسل كان من اصعب الاشياء الذي قام بها موضحا أنه للتغلب على هذا الامر كان يقوم بتسجيل المشاهد صوتا، ثم يقوم بسماعها عدة مرات مرة اخرة أثناء ذهابه للتصوير".

ياسر جلال : تعاملت بحذر مع تجسيد شخصية الرئيس السيسي

وتابع جلال :" اثناء تقليدي لشخصية الرئيس كنت اتعامل معها بحذر، خوفا في ارتكاب اي أخطاء". وروى الفنان ياسر جللا موقف حدث في أحد البروفات اثناء بداية التصوير مضيفا:" قلدت نبرة الرئيس السيسي في جملة " لازم تبقوا عارفين ان بلدنا بتمر بظروف استثنائية" وهو ادى الى انبهار الحضور سواء من حسين عسر والمخرج بيتر ميمي مما اعطاني الثقة".

ياسر جلال ردا على المشككين في صوت الشخصية: دوبلاج مين ؟ دا ما ينفعش في شغلنا

ورد على من يدعو ان الصوت ليس صوته ومعظمخ دوبلاج قائلا:" الكلام ده مابيحصلش، دوبلاج مين؟ دي حاجة ماتنفعش في شغلنا لانها مش هتنقل الاحساس" وهو ماتفقت معه الإعلامية فاطمة مصطفى بشانه أيضا".

ياسر جلال: لا احب المنظرة والشو بخلص الشغل وارجع اقعد مع بيتي

وعن سبب ابتعاده عغن الاضواء، استطردجلال:" انا راجل لا احب المنظرة والشو بخلص الشغل وارجع اقعد مع بيتي .. وعلاقتي جيدة بجيراني وأيضا بالوسط الفني، ولكن بخلص الشغل واقعد في البيت لاني بكون عايز ارتاح بعد فترة الانهاك في العمللأن شغلتنا أنا باخدها على أعصابي فبتعب وهو ما يستدعي الراحة".

واختتم الفناتن ياسر جلال :" ردود افعال الناس تشعرني بالخدل، وانا ارجع كل ما تم من نجاح في المسلسل الى الله سبحانه وتعالى".