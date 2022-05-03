انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد نجاحها في رمضان 2022.. داليا فؤاد لـ مخرج "ضرب نار": "مايسترو وصاحب رؤية فنية" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695496/بعد-نجاحها-في-رمضان-2022-داليا-فؤاد-لـ-مخرج-ضرب-نار-مايسترو-وصاحب-رؤية-فنية

وجهت الاعلامية داليا فؤاد رسالة شكر لـ مخرج برنامجها “ضرب نار” ، الذي أذيغ خلال الموسم الرمضاني المنقضي على شاشة القاهرة والناس، وحقق نجاحا ساحقا وردود فعل إيجابية من قبل الجمهور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رصالة داليا فؤاد لـ مخرج وصناع عمل ضرب نار

كتبت داليا فؤاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معربة عن سعادتها بنجاح برنامجها “ضرب نار”: “مبسوطة من اهم خطوة في حياتي واحلاها والحمد لله من ردود الافعال والناس اللي بقابلها في الشارع مبسوطة من ضرب نار، في بيتي الجديد قناه القاهرة والناس”.

وأضاف موجهة رسالة للمخرج طارق نور، مخرج برنامج “ضرب نار”: “شكرا استاذ / طارق نور صاحب العلامة التجارية المحفورة في عقولنا كلنا، شكرا لوقوفك الدائم مع الوجوة الجديدة ومؤمن بالشباب انهم سر قوة الامم، دائما هو المايسترو، صاحب الرؤيه واللوحه الفنيه”.

دينا فؤاد تشيد بالمخرج طارق نور

وأضافت: “الشخص اللي كنت دائما بقوله حاااضر، الشخص اللي بيدور جواك دائما على الموهبه وازاي تطور عقلك تكتشف نفسك من جديد وازاي تتقدم للامام بسرعة القطار علشان اللي ضاع كتير ، الشغل معاك ليه طعم تاني”.

واختتمت حديثها موجهة الشكر لباقي صناع العمل: “شكرا ليك وشكرا لكل طاقم العمل لبرنامج ضرب نار، شكرا لفريق الكاتبه الجبار ومبروووووك علي النجاح، أعلي نسبه مشاهدة ٤ مليون لحلقة واحدة وهي اعلي نسبه مشاهدة علي حلقة خلال شهر رمضانـ علي كل البرامج اللي كانت موجودها، اللي كانت اكيد قوية المنافسة معاهم ، وشكرا من قلبي للجمهور، عيد سعيد عليكم”.

برنامج ضرب نار

جدير بالذكر أن قدمت داليا فؤاد برنامج “ضرب نار” على قناة القاهرة والناس في تمام الساعة 09:50 مساءًا، الساعة 11:05 صباحًا طوال شهر رمضان، واعتمد البرنامج على إستضافة عدد من نجوم الفن والغناء والكرة وعدد من السياسين والشخصيات العامة في مصر، واعتمدت فكرة البرنامج على إلقاء بعض الأسألة التي تهم حياتهم الشخصية والمهنية، وتجبرهم من خلال تلك الأسألة على كشف أسرار لأول مرة.