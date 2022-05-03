معلومات الوزراء: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:25 مساءً - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات، بمرونة لا مثيل لها؛ حيث نجح في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2020 بنسبة 1.46%.

وذكر المركز - في الإنفوجرافيك الذي نشره اليوم بعنوان الاقتصاد المصري.. ومرونة التعامل مع التحديات - أن حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة شهد زيادة بنسبة 30%، مسجلة 249.4 مليار جنيه.

وأشار إلى زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4%، كما زاد حجم الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 9.3%، ونحو 3.2% زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، و22.8 % زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.