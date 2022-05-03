إزالة 49 حالة بناء مخالف وتعد بقرى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الجيزة أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات الرصد والمتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية والتصدى لأى محاولات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر فى ضبط 18 حالة بناء مخالف شملت إزالة 12 حالة بناء مخالف وتعد بقرى وردان ومنشية رضوان والرهاوى وأم دينار والاخصاص والمنصورية واتريس والقطا بمساحات إجمالية 1800 م تنوعت ما بين إزالة وفك شدات خشبية وإزالة أسوار وبناء فى المهد.

كما تم إيقاف وإزالة 6 حالات بناء بالبلوك الأبيض على مساحات 30 م و50 م و100 م و150 م بقريتى أبو غالب وأم دينار وفك 2 حالة شدة خشبية لسقف الدور الأول على مساحة 100 م بقرية ذات الكوم ومصادرة الخلاطة وأخرى بمساحة 100 م بكفر حجازى.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة العياط على مدار ثلاثة أيام فى إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية شملت 10 حالات بمساحة حوالى 1000 متر بقرى البرغوتى وبهبيت والعطف وبيدف وعزبة قوت القلوب وقرية الجملة وبمساحات تتراوح بين 87 م و60 م و175 م و120 م، بالإضافة إلى إزالة صبة خرسانية بالدور الثانى بقرية كفر عمار وحالة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية البليدة بمساحة 175 م وإعادة إزالة حالة تعدى بالبناء على أرض أملاك دولة ولاية الرى بقرية جرزا.

وشملت مجهودات مركز ومدينة العياط إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية بمساحة 610 م شملت مزارع مواشى بقرية منشأة فاضل بمساحة 230 مترا وبقرية كفر الضبعى بمساحة حوالى 100 م وأساس بالبلوك بقرية كفر الرفاعى بمساحة 200 م وحفر أساس بالبلوك بقرية المقاطفية بمساحة 80 م.

واطلع محافظ الجيزة على مجهودات مركز ومدينة أطفيح فى إزالة 15 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة شملت 7 حالات بقرية عرب الإشرافية ومنشأة سليمان بمساحة إجمالية 850 م و8 حالات بقرية عرب بنى صالح بمساحة 1000 م، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرية صول على مساحة 500 م.

وأكد راشد على متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.