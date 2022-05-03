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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695490/بفستان-فوق-الركبة-مايان-السيد-تحتفل-بـ-عيد-الفطر-مع-الجمهور

أطلت الفنانة الشابة مايان السيد على الجمهور في الدقائق القليلة الماضية، بإطلالة أنيقة أتت ضمن إحتفالاتها بعيد الفطر المبارك الذي بدأت أولى أيامه أمس الاثنين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إطلالة مايان السيد في عيد الفطر

ظهرت الفنانة مايان السيد في مجموعة صور شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات انستجرام بفستان مشجر قصير باللون الوردي كشف عن جزء من ساقيها، زفي مجموعة فيديوهات أرفقتها مع الصور كشفت سعدتها وبهجتها في الاحتفال بالعيد.

مايان السيد ضيفة شرف في الاختيار 3

يذكر أن الفنانة مايان السيد ظهرت كضيفة شرف في مسلسل الاختيار 3 بدور ابنة الرئيس السيسي “ياسر جلال”، والذي أعربت عن سعادتها بأداء هذا الدور قائلة: “سعيدة و فخورة جدا بتقديم دور آيه بنت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و ليا شرف المشاركة في مسلسل كبير و ضخم زي مسلسل الاختيار”.

وكانت قد شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3، ظهور الفنانة مايان السيد في دور ابنة الرئيس السيسي “ياسر جلال”، خلال أحداث العمل، رصدهم المسلسل في منزلهم وهما يتشاركان في تحضير الغذاء لتقول له ابنته عن سبب حرصه الدائم في يوم الجمعة ان يصنع الغذاء بنفسه، ليوضح لها بأن مساعدته لزوجته في اعمال المنزل واجبة ويجب ان تشعر بشئ من التقدير.

وانتقل حوار الرئيس السيسي مع ابنته، وهي تعرب عن حزنها بسبب بعد أصدقائها عنها بسبب الشائعات المنتشرة عن انضمامه لجماعة الإخوان الارهابية خاصة وانه متدين بشكل كبير وحريص على الصوم والصلاة في معادها، ليجاوبها الرئيس السيسي قائلا: “هي الصلاة والصوم بقت حكر بس على الإخوان دا فكر رسخه الإخوان عشان يطلعوا نفسهم هما المتدينين بس”.

أخر أعمال مايان السيد الدرامية

وكانت قد شاركت مايان السيد في مسلسل حرب أهلية بجانب بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل