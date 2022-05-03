«الرئيس الأب والقائد الإنسان»..الرئيس السيسي يشارك المصريين احتفالاتهم بالأعياد

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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695487/الرئيس-الأب-والقائد-الإنسانالرئيس-السيسي-يشارك-المصريين-احتفالاتهم-بالأعياد

حالة من الفرحة العارمة التي عمت البلاد بسبب أعياد الفطر، والتي كللها الرئيس عبدالفتاح السيسي بظهوره الكريم وحضوره الطاغي المميز، بعدما حرص على أن يشهد احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء، واللقطات الإنسانية الرائعة التي تخللت تكريمه لأسر شهداء الجيش والشرطة، بخلاف احتفاءه بالأطقم الفنية التي قدمت أعمالا ملحمية كـ"الاختيار 3 والعائدون".

يرصد دوت الخليج الانطباعات الاستثنائية الرائعة التي تخللت الصدور، بسبب التعامل الأبوي اللافت من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحنو بكل أبوة على أبناء الشهداء، في الوقت الذي يدور في خلده مسؤوليات كبرى للنهوض بالدولة المصرية ومواصلة انتصاراتها، وهو الأمر الذي لم يشغله عن الاحتفال بالأعياد مع أسر وأبناء الشهداء ومصابى العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة في مركز المنارة عقب أداء صلاة العيد.

الرئيس الأب الذي تتدفق مشاعره لاحتواء كل المصريين

يملك الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصية استثنائية فريدة، تمزج ببراعة بين الحزم والشدة واللين والرفق، والتوظيف البارع لكل تلك الأحاسيس، حيث يمضي بصلابة شديدة وقوة معهودة في معارك البناء والتنمية، بينما يحرص بمنتهى الأبوة على مصافحة عدد من الأطفال لدى وصوله مركز المنارة والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره، لتظهر عليه لحظات من السعادة الشديدة بالتواجد فى الاحتفالية، مهنئا المصريين بعيد الفطر المبارك.

حالة السعادة التي ظهرت على الرئيس عبدالفتاح السيسي انعكست بدورها على المصريين وأبناءهم وأهالي الشهداء، وذلك حينما عبر الرئيس بانتقاء مميز لكلماته قائلا: "أهلا وسهلا.. أهلا وسهلا.. سعداء بيكم.. عيد سعيد عليكم.. كل سنة وأنتم طيبين.. اهلا وسهلا.. متشرفين بيكم.. والله متشرفين بيكم.. كل سنة وأنتم طيبين.. سعيد علينا كلنا وعلى كل المصريين".، ليتفاعل الحضور معه بدورهم في لحظات من السعادة الغامرة.

احتفاليات مبهجة في حضور الرئيس السيسي دائما

يضفي حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة من البهجة التلقائية، حيث ينظر الجميع إلى قائد مصر وزعيمها ومخلصها من خفافيش الظلام، والذي كان لدوره أبلغ الأثر في استمرار احتفالات المصريين بالأعياد حتى يومنا هذا، حينما كان على أتم الاستعداد للتضحية بكل شئ مقابل أن تعيش مصر وتتخلص من جماعات الظلام والدمار والخراب.

البهجة التي تضفيها حضور الرئيس السيسي، ساهم في صنعها البرنامج المميز للاحتفالبية، حيث شهدت فعاليات احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فقرة فنية عن أغنية "ليلة العيد"، بمشاركة مجموعة من الفنانين، وقدم الشيخ مشارى راشد عددا من الأناشيد التى خص بها مصر وتاريخها الإسلامي، معربا عن سعادته بدعوته لمشاركة الشعب المصرى فرحة عيد الفطر المبارك، ثم ختم فقرته بالدعاء لمصر.

انعكست حالة الاعتزاز والاطمئنان في حضور "الأب لكل المصريين" الرئيس السيسي في كلمات الشيخ مشارى راشد، الذي قال: "شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس.. بعتبر نفسى واحد منكم وفيكم.. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.. هذا البلد له فضل عظيم عليا وعلى الدنيا كلها".

الأمن والأمان يتجسد في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

خرج المصريون بالملايين لأداء صلاة العيد، ليتحدث الجميع عن الأمن والأمان الذي يشعرون به، وتفاؤلهم الواسع بغد مشرق يعبر فيه الجميع إلى الجمهورية الجديدة، وسط مشاهد دالة على فرحة المصريون برئيسهم واعتزازهم به حيثقدم مجموعة من أبناء الشهداء هدية تذكارية للرئيس السيسى عبارة عن صورة لعلم مصر صنعوها بأنفسهم، ليحرص الرئيس السيسى على التقاط صورة تذكارية معهم.

برهن الرئيس السيسي على أن البلاد تمضي بقوة نحو الجمهورية الجديدة، بقدرتها على التغلب على التحديات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها تحدي كورونا، وسط تحسين ملحوظ في ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية، وحتى فنية بظهور أعمال رائدة مثل الاختيار، ترتقي بذائقة المصريين وتبعث بداخلهم الأمل واليقين في وجود قيادات شديدة الإخلاص للوطن والمواطن.