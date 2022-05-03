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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695483/الإضرار-بسمعة-البلاد-أحدهم-9-حالات-لإلغاء-تراخيص-المنشآت-السياحية

قانون المنشآت السياحية والفندقية.. من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان الذي أجرى عليه الكثير من المناقشات المستفيضة والبناءه لخروجه بالشكل الذي يحقق اغراضه وأهدافة المتمثل بعضها في تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتشجيع الاستثمار السياحى، ناهيك عن مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

دوت الخليج حالات لإلغاء تراخيص المنشآت السياحية

الإضرار بسمعة البلاد أحدهم.. 9 حالات لإلغاء تراخيص المنشآت السياحية

جاءت المادة 45 محددة لعدد من الحالات التيي يجيز فيها القانون سحب تراخيص المنشآت السياحية بقرار من وزير السياحة.

ونصت المادة على انه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية بقرار من الوزير المختص وجاءت هذه الحالات كالتالي:

1- ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.

2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.

3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.

4- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.

5-إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.

6-إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.

8- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.

9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.