انت الان تتابع تفاصيل خبر كيم كاردشيان ترتدي فستان لـ مارلين مونرو وحجاب على بكيني.. أبرز إطلالات النجوم في حفل ميت جالا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695482/كيم-كاردشيان-ترتدي-فستان-لـ-مارلين-مونرو-وحجاب-على-بكيني-أبرز-إطلالات-النجوم-في-حفل-ميت-جالا

أقيم مساء أمس حفل الموضةوالأزياء الشهير ميت جالا الذي ظهر به عدد من الإطلالات المتنوعة منهم من أثار إعجاب الجمهور ومنهم من عرض أصحابهم للسخرية، وكان حفل الموضة ميت جلال بعنوان الأجرأ.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إطلالات النجوم بحفل ميت جالا

صدمت الفنانة وعارضة الأزياء الشهيرة كيم كاردشيان الجمهور بإطلالة مقلدة لـ مارلين مونرو خلال ظهورها بحفل ميت جالا، اذ كانت ترديه الأخيرة في حفل الرئيس جون إف كينيدي، في عيد ميلاده في عام 1962، وخسرت من وزنها 7 كيلو في 3 أسابيع، لتتمكن من ارتدائه ويناسبها.

فانسيا هادجنر بفستان يشبه قميص النوم

بينما النجمة العالمية فانسيا هادجنر فارتدت فستانا يشبه قميص النوم بتطريز على الصدر وأكمام منتفخة، وظهر مفتوح من كل الجوانب المثيرة، وهو من تصميم جيريمي سكوت.

بريسيز لي

وظهرت عارضة الأزياء ذات البشرة السمراء بريسز لي بفستان أسود يشبه المايو البكيني المغلق وارتدت تحته كلون باللون الأسود الشفاف، وكان الأمر الأكثر إثارة أنها قامت تغطية شعرها بقماشة سواداء، كما تعمدت إرتداء عدد كبير من الإكسسوارت.

نيكي ميناج بصدر مكشوف

وكانت إطلالة النجمة نيكي ميانج الأجرأ على الإطلاق، اذ ظهرت بفستان أنيق للغاية ولكنه كشف عن جزء كبير من صدرها، فضلا عن ارتدائها طقية وربط شعرها من الخلف.

أوسكار إيزاك بإطلالة ساخرة

وظهر النجم أوسكار إيزيك بإطلالة ساخرة للغاية، اذ ارتدي قميص وجاكت يشبه البلدة من الأعلى، بينما من الأسفل ارتدى ما يشبه الجيبة السوداء وهي بدلة تعود للحقبة الذهبية لمدينة نيويورك الأمريكية.

كيم كاردشيان تعرب عن سعادتها بإطلالة مارلين مونرو

وكانت قد أعربت كيم كاردشيان عن سعادتها بإرتداء فستان مارلين مونرو، فكتبت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “يشرفني أن أرتدي الفستان الأيقوني الذي ارتدته مارلين مونرو عام 1962 لتغني أغنية "Happy Birthday" للرئيس جون كينيدي. إنه فستان ضيق مذهل مزين بأكثر من 6000 قطعة كريستالية مخيطة يدويًا من قبل مصمم الأزياء جان لويس".

وتابعت: شكرا لك ريبلي صدق أو لا تصدق! لمنحي الفرصة لعرض هذه القطعة المفعمة بالحيوية من تاريخ الموضة لأول مرة منذ ارتدتها الراحلة مارلين مونرو. أنا ممتن إلى الأبد لهذه اللحظة”.