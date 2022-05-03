احتفالًا بعيد الفطر.. حفل ضخم يجمع نجوم الراب على رأسهم أبيوسف في هذا الموعد

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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695470/احتفالا-بعيد-الفطر-حفل-ضخم-يجمع-نجوم-الراب-على-رأسهم-أبيوسف-في-هذا-الموعد

طرح مجموعة من نجوم الراب، تفاصيل الحفل المقام احتفالًا بعيد الفطر، وكانت مفاجآة كبيرة لمحبي الراب، لأنهم ضمت عدد ضخم من النجوم المحققين شهرة واسعة بين جماهيرهم.

لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحفل وذلك خلال السطور القادمة العيد برعاية نجوم الراب تضم حفلة العيد مجموعة من أشهر نجوم الراب، وهم ارسينيك و ابيوسف و ابو الانوار و ليجي سي و باتيستوتا ودي چي فات سام و مهاب و نوبي، وتقام الحفلة في استاد القاهرة، وذلك يوم 6 مايو الجاري، ومن المتوقع أن تحظى بإقبال جماهيري كبير. أغاني الراب في إعلانات رمضان 2022 ومن الجدير بالذكر، أن شاهدنا العديد من الأغاني الراب التي شاركت في الموسم الرمضاني، سواء التي تم طرحها في حلقات المسلسل نفسه، والتي كانت في إعلانات، بالإضافة لتترات البداية والنهاية للمسلسلات، كما ظهرت العديد من الأغاني بشكل شخص يسمعها في المسلسل. وجاء على رأس الإعلانات، إعلان CARINA التي غنته بيري وكان من كلمات أبو الأنوار، ومزيكا ليل بابا وظهرت فيه مع الفنانة نيللي كريم. وإعلان MNHD الذي ظهر فيه أبو الأنوار مع أحمد السقا وحميد الشاعري وهند صبري وليلى زاهر وسيمون. وإعلان يونيون آير وكان من غناء وكلمات أبو الأنوار، ومزيكا ليل بابا وظهر فيه مع غادة عادل. وإعلان ڤاليو الذ غناه ويجز وظهر فيه بالعديد من الشخصيات، بالإضافة إلى ظهور أغنية البخت لـ ويجز في أحد حلقات مسلسل سوتس بالعربي. وإعلان بافلو برجر من غناء شاهين، كما غنا تتر مسلسل مين قال. وأخيرًا، إعلان بنك القاهرة لمروان موسى. تراكات الراب في مسلسلات رمضان 2022 أما بالنسبة لتراكات الراب في المسلسلات، فتعاون زياد النوبي والسيد عجمي وهيثم سعيد في غناء تتر مسلسل شغل عالي. وتراك هرازيك لعفرتو مع عمرو سعد من مسلسل توبه الذي حقق نجاح كبير. وتراك كنترول الذي ظهر في مسلسل بيت الشدة من بطولة وفاء عامر. كما ظهر تراك قطر الحياة للرابر أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي6 والذي حقق ضجة واسعة وتصدرت هذه الحلقة التريند لأيام متواصلة.

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