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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695477/عضو-لجنة-العفو-الرئاسي-يرد-على-هجوم-الإخوان-يتاجرون-بالمحبوسين-للحصول-على-الدولارات

رد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على حملة الهجوم الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان الإرهابية علي لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تشكيلها منذ أسبوع، وما يقومون به من تشكيك في نوايا اللجنة، إضافة إلى إطلاق شائعات ومعلومات كاذبة عن من سيتم العفو عنهم.

دوت الخليج وقال «العوضي»، في تصريحات له، إن أي عدد يتم الإفراج عنه مهما كان هو مكسب حقيقي وانتصار يفخر به علي المستوي الشخصي، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل وجديا علي أن يتم العفو وإخلاء سبيل عن كل من لم تتلوث يديه بدماء مصرية أو يستخدم العنف في نشاطه السياسي .

وأضاف أن هذا الهجوم واضح للجميع أنه مبرر جدا من جانب جماعة الإخوان الارهابية وحلفائهم الهاربين في اسطنبول وعدد من الدول واللذين يقيمون اللطميات علي المحبوسين ويتاجرون بهم ويجمعون ملايين الدولارات من التبرعات تحت مزاعم الإنفاق علي المحبوسين وأسرهم وهو ما لا يحدث في الواقع عَلِي الإطلاق وهذه الإموال يتم انفاقها علي هولاء الهاربين في الخارج.

عضو لجنة العفو الرئاسي يرد على هجوم الإخوان: يتاجرون بالمحبوسين للحصول على الدولارات

وتابع: لذلك فإن نجاح لجنة العفو سيؤدي إلي غلق حنفية التمويل والتبرعات التي يحصلون عليها.

واختتم: نضيف أيضا نطاق العمل للجنة العفو ايضا سيشمل الغارمين والغارمات والحالات الإنسانية.