وصف مصر بالمعلومات.. القاهرة عاصمة الأنشطة الاقتصادية الثلاثة

جدة - نرمين السيد - هذه الصورة يكشفها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنها غير صحيحة، من خلال سلسلة "وصف مصر بالمعلومات"، التى ترصد أن محافظة القاهرة بها ما يزيد قليلاً عن 20 ألف فدان زراعى، دون أن يحدد الإصدار أين تتوزع أو تقع هذه الافدنة الزراعية.

ورغم أن الكتيب الخاص بمحافظة القاهرة فى سلسلة "وصف مصر بالمعلومات" يرصد أن 100% من سكان المحافظة يسكنون فى الحضر، إلا أن المحافظة لها إسهام كبير فى القطاع الزراعى يتمثل فى 12 جمعية زراعية تخدم مساحة الـ20 ألف فدان الزراعية بها، بخلاف 224 مزرعة 96% منها للماشية و4% للدواجن، و10 مصانع للأعلاف، و6 مجاز للماشية.

تنتج محافظة القاهرة 38 ألف طن من اللحوم الحمراء و16 ألف طن من اللحوم البيضاء و1,6 ألف طن من الأسماك.

ويصل حجم قروض البنك الزراعى المصرى فى المحافظة 954 مليون جنيه يستفيد منها 37 ألف مقترض من بينهم 2,4% متعثرين.

ويكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى إصداره الخاص بمحافظة القاهرة عن بعض المعدلات الصادمة عن الحياة داخلها، فمعدل المواليد فى محافظة القاهرة هو الأقل بين جميع محافظات الجمهورية بنسبة 21,5 مولود لكل ألف نسمة، مقارنة متوسط معدل المواليد على مستوى الجمهورية وهو( 23,3).

وأضاف المركز أن المحافظة الأعلى فى معدل الوفيات وهو 9,3 متوفى لكل ألف نسمة، وهو أعلى من المتوسط العام للجمهورية (5,8)، بخلاف أنها المحافظة الأعلى فى معدل وفيات الأطفال ويقدر بـ15 طفل متوفى من كل ألف مولود.

وعلى الرغم من أنها المحافظة الأعلى فى معدلات الزواج، حيث تسجل 15,2 عقد زواج لكل ألف نسمة، مقارنة 9,4 المتوسط العام على مستوى الجمهورية، إلا أنها المحافظة الأعلى فى معدلات الطلاق أيضا، ويعتبر ضعف المتوسط العام للوفيات على مستوى الجمهورية، والذى يصل إلى 4,9 ألف قسيمة طلاق لكل ألف نسمة، مقارنة بـ 2,3 ألف قسيمة طلاق لكل ألف نسمة، المتوسط العام لمحافظات الجمهورية.

على مستوى الصناعة، تساهم القاهرة بنسبة 5% من من إجمالى الإنتاج الصناعى على مستوى الجمهورية، بما يعادل قيمته بـ 96,36 مليار جنيه، من خلال 10307 منشأة صناعية يعمل بها 356 ألف موظف وعامل، وتقدير قيمتها الاستثمارية بـ56,96 مليار جنيه، موزعة على 20 منطقة صناعية داخل المحافظة، وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الثامنة بين المحافظات من حيث مساهمتها فى الإنتاج الصناعى.

وتنافس محافظة القاهرة محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر سياحيا، حيث تستأثر بـ10% من إجمالى الفنادق والمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

وماليا، تتربع العاصمة على عرش هذا القطاع حيث تتركز البنوك بشكل كبير فى محافظة القاهرة، ليصل عدد مقرات البنوك وفروعها فى المحافظة إلى 1133 فرع، بمعدل كثافة يصل إلى فرع واحد لكل 8,75 ألف نسمة، وهو أقل كثيرا من المتوسط العام للجمهورية وهو (فرع بنك) لكل 22,57 ألف نسمة.

كذلك الحال فى قطاع الصحة، 29,5 ألف سرير هو إجمالى عدد أسرة المستشفيات فى محافظة القاهرة، إجمال الأطباء العالمين فى المحافظة 8533 طبيبا بشريا، و8652 ألف عضو هيئة تمريض، بخلاف 9494 ألف صيدلية، 63% من سكان المحافظة يتمتعون بخدمات التأمين الصحى.

وتعتبر من أكبر المحافظات من حيث عدد المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، حيث يوجد بها 14 مستشفى عام مركزى و8 مستشفيات تابعة للتأمين الصحى و32 مستشفى جامعى و8 مستشفيات تعليمية، بخلاف 350 مستشفى تتبع القطاع الخاص، تسهم بـ 9577 سرير مقابل 20 ألف سرير فى المستشفيات الحكومية.

ولا تزال العاصمة متميزة فى الخدمات التعليمية أيضا، عدد المدارس للتعليم قبل الجامعى يصل إلى 4979 تخدم ما يزيد عن 223 ألف تلميذ، بمتوسط كثافة فى الفصول 42,88 تلاميذ للفصل الواحد، وهو أقل من المتوسط العام للجمهورية وهو 47,16 تلميذ لكل فصل، بخلاف 16 جامعة بإجمالى 142 كلية تخدم 544 ألف طالب.

ولكن على مستوى الخدمات التموينية لا يختلف الوضع كثيرا عن باقى محافظات الجمهورية، إذ يوجد فى محافظة القاهرة 2008 مخبز يخدم كل منها 4,93 ألف مواطن، ويتمتع 69% من سكان المحافظة بخدمات بطاقة التموين الذكية، يخدمهم 1055 (بدال تموينى) و77 مستودع بوتاجاز.

ورغم المساحة الكبيرة لمحافظة القاهرة، يسكنها طبقا لتعداد 2018، أقل قليلا من 10 مليون نسمة، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك وافدين على المحافظة، لم يقوموا بتعديل بيانات السكن فى بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.

ويرصد كتيب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار "وصف مصر بالمعلومات"، أن إجمالى مساحة محافظة القاهرة، والمقدر بـ3 آلاف كم مربع، والمساحة المأهولة منها تبلغ 6,17%، وهى الأعلى كثافة من حيث عدد السكان، ويرتفع معدل البطالة فى المحافظة عن المتوسط العام للجمهورية، فمعدل البطالة فى القاهرة 11,4 % مقارنة بـ7,9% على مستوى الجمهورية وتعتبر محافظة القاهرة فى الترتيب السادس بين محافظات الجمهورية فى معدل البطالة.

تستهلك محافظة القاهرة ما يزيد قليلا عن 22 مليون كيلو وات ساعة، 16,49% منها يستخدم فى أغراض الصناعة، والباقى للإنارة والاستخدامات المنزلية، ومن حيث معدلات استهلاك المياه تأتى محافظة القاهرة فى المرتبة الثالثة من حيث نصيب الفرد من مياه الشرب والتى تصل الى 131 متر مكعب للفرد.