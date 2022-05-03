الإسكندرية تحتل المركز الثانى بصكوك الإطعام

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبد الرازق "إن مشروع صكوك الإطعام من أهم المشاريع المجتمعية التى تتبناها وزارة الأوقاف؛ لتحقيق وغرس روح التعاون والمشاركة المجتمعية لدى أبناء الوطن، ليعيش الجميع بروح الحب والأخاء فى ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى".





وأضاف عبدالرازق فى تصريح، اليوم الثلاثاء، أن المديرية استطاعت أن تحقق رقما غير مسبوق فى صكوك الإطعام لتحتل به المركز الثانى على مستوى الجمهورية، حيث بلغت حتى الآن 50 ألف طن لحوم بالمناطق الأكثر احتياجا، و15 ألف شنطة رمضان من السلع الغذائية تم تسليمها للتضامن الاجتماعى لتوزيعها على مستحقيها بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بإشراف ورعاية محافظ الإسكندرية محمد الشريف. وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بذل الجميع قصارى الجهد والتكاتف والتصدى بكل قوة وحزم لكل من يحاول بأفكاره المسمومة أن يمس وطننا من خلال شائعات كاذبة أو تشويه صحيح تعاليم الإسلام الحنيف.

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