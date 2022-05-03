إقبال كبير على شاطئ بورسعيد فى ثانى أيام عيد الفطر (صور)

جدة - نرمين السيد - وحرص الأطفال والكبار على النزول لبحر بورسعيد والاستمتاع بالسباحة واللعب، وذلك وسط حالة من الفرحة والسعادة عمت أرجاء الشاطئ، وظهرت على وجوه رواد الشاطئ.

وكانت محافظة بورسعيد قد رفعت من درجة الإستعداد القصوى على شاطئ بورسعيد، ونشرت عددا كبيرا من المنقذين على شاطئ المحافظة، وذلك لحماية أرواح الأهالى، وضمان تواجد الأهالى داخل الخط الأمن للسباحة.

وشنت الأجهزة التنفيذية حملات مكثفة على طول الشاطئ، وذلك لرفع أى مخلفات ناتجة عن تواجد المواطنين، وضمان تواجد الشاطئ نظيف طوال فترة تواجد المواطنين.