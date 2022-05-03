إزالة 20 تعد على أراضى زراعية خلال إجازة العيد بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنفيذ 20 حالة إزالة لتعديات على أراضى زراعية وأراضى املاك دولة ومخالفات بناء بقرى ومراكز المحافظة، خلال الأيام الماضية تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الحملات المكبرة التى تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





وأشار محافظ أسيوط فى تصريحات اليوم الثلاثاء إلى أنه كلف المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بالاشراف ومتابعة تنفيذ حملات الإزالة لأية تعديات، بالإضافة إلى متابعة عمليات رصد اية تعديات جديدة قد تحدث وخاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، فضلا عن توجيهاته لإدارتى المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء خلال اجتماعات متوالية بالمتابعة الدورية واليومية لرصد أى تعديات أو مخالفات بناء وتكثيف الجهود لايقاف أى مخالفة للقانون أو تعدى فى المهد وقبل تفاقمها على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدى لها بكل حسم وشدة دون تهاون أو تقاعس لعدم تكرار التعدى مرة أخرى.

وترأس محمد نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط حملة لتنفيذ 10 حالات إزالة لتعديات على اراضى زراعية ومخالفات بناء بقرى صنبو وباويط وابوكريم بدشلوط والكودية وتحرير محاضر للمخالفين، كما ترأست هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية حملة لإزالة 3 تعديات على أراضى زراعية بقرية مير، كما أشرف حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط على تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات على أراضى زراعية ومخالفات بناء بقرى الهدايا وإسكندرية التحرير ومنقباد وبنى غالب، كما أشرف يسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج على تنفيذ 3 حالات إزالة لتعديات على أراضى زراعية وبعض مخالفات البناء بقرى مركز ابوتيج وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية موجها بإزالة أية التعديات فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووضع لافتات موضحا عليها أن هذه الأراضى أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مؤكدا أنه لا تهاون فى حق الدولة حفاظا على هيبتها.

وأشار إلى إنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة باية تعديات على أراضى زراعية او أراضى أملاك دولة أو مخالفات بناء على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خلال أيام الاحتفالات بالعيد على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873 )، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".