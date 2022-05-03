انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد السبكي يحتفل بتصدر فيلم زومبي لـ علي ربيع مؤشرات الأكثر بحثا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695472/أحمد-السبكي-يحتفل-بتصدر-فيلم-زومبي-لـ-علي-ربيع-مؤشرات-الأكثر-بحثا

تصدر فيلم “زومبي” الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، وذلك بعد 24 ساعة من طرحه في دور العرض المصرية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تحتفال أحمد السبكي بنجاح فيلن زومبي

وحرص منتج الفيلم، الفنان أحمد السبكي على الاحتفال بهذا النجاح من خلال حسابه الرسمب بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ كتب: “فيلم زومبي يتصدر الأفلام الاكثر بحثاً على جوجل، بعد اقل من ٢٤ ساعة من طرحه في دور العرض”

فيلم زومبي لـ علي ربيع

جدير بالذكر أنه يشارك في فيلم زومبي كلا من حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ونجوم أخرين، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

وحقق فيلم “زومبي” إيرادات بلغت 2 مليون و117 ألف جنيه في أول أيام عيد الفطر ليأتي في المركز الثالث والأخير ضمن قائمة الأفلام المنافسة على شباك التذاكر.

أحمد السبكي متهما بسرقة فيلم زومبي

هذا ومر فيلم زومبي بأزمة حادة بعد ان اتهم المخرج الشاب أحمد الضيف منتج فيلم “زومبي” الفنان أحمد السبكي بسرقته للعمل الذي كان يحمل اسم “أول زومبي في مصر”، فقال في فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أنا بتكلم عن مشكلتي مع المنتج أحمد السبكي بخصوص فيلم زومبي على جانبي، تأليف أمين جمال، وإخراج عمر صلاح، ده فيلمي وورقي ومعايا ما يثبت أنه فيلمي”.

وأضاف: الفيلم كان اسمه أول فيلم زومبي في مصر، وكنا هنفذه في 2017، وفي 2019 عرضت العمل على المنتج أحمد السبكي، ولكن بسبب كورونا العمل مكتملش.. وبعدها نزلت انتجت لنفسي وصورت الفيلم، ورجعت بعت للمنتج أحمد السبكي، وقولتله أنا نفذت وعملت البرومو واشتغلت على الموضوع علشان أصنع فيلم سينما، تواصلت مع المؤلف أمين جمال، قالي دي فكرتي وأنا اشتغلت فيها.. وليا حقوق ملكية وفكرية ومعنوية، ولما محدش رد عليا من شركة الإنتاج أنا هلجأ للقضاء علشان أنا بتواصل مع الناس وبيقولوا أني مليش حق، وفي ناس بتتهرب.. وكريم السبكي وأحمد السبكي، محدش بيرد عليا”.