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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695469/شام-الذهبي-تشارك-صورة-تجمع-زوجها-بأصالة-قبل-الزواج-لم-يكن-يعلم-أنها-ستكون-من-عائلته

شاركت الفنانة شام الذهبي ابنة الفنانة والمطربة السورية أصالة صورة جمعت والدتها بزوجها منذ عام 1998، مشيرة إلى أنه التقطها كأحد معجبين الفنانة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق شام الذهبي على صورة جمعت زوجها بـ أصالة

كتبت شام الذهبي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصو والفيديوهات “انستجرام”: “1998.. توأم روحي قابل والدتي في المطار وطلب التقاط صورة معها، لم يكن يعلم أن فنانته ستكون يوما ما ضمن عائلته، القدر مجرد معجزة”.

أغنية دنيتي الحلوة هدية أصالة لابنتها

وكانت قد طرحت الفنانة السورية أصالة نصري، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «دنيتي الحلوة» عبر قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي الأغنية التي قدمتها في حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، وهي جيتار: مصطفى أصلان، بيز جيتار:سيكا، اكورديون و ترومبيت: محمود شاهي، ناي: محمد عاطف، قانون: عمرو الصواف، طبلة: أحمد عيادي، إشراف فني: أشرف سالم.

كلمات أغنية دنيتي الحلوة

وتقول كلمات أغنية «دنيتي الحلوة»: “حببتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني ده مهما انا قولت عنك مش هكفي كلام يا عوضي يا دنيتي الحلوه اللي تكفيني يا اغلي عليا من نفسي يا اجمل شام، يا ملكه منوره قلبي يا ست الناس يا فرحة قلبي وحياتي بتفاصيلها انا لو قولت ايه مش هوصف الاحساس دانا الليله هخدها ف حضني اغنيلها، بحبك حب رباني يا اكتر واحده فهماني مشاعري بيكي ربطاني انا طايره من الافراح، يارب يحفظك ليا واشيلك جوا ف عنيا يا شام يا منوره الدنيا بشوفك قلبي انا بيرتاح وبدعي ليكوا تتهنوا وتشوفوا الخير يا حلو بروحك الحلوه يا اطيب قلب يا احمد ياللي ف عنيك بحر حب كبير ف عينك شام دي هي اغلي واجمل حب”.

وكانت آخر أعمالها الغنائية، «تقول تبغاني» التي أهدتها لزوجها في عيد الحب، وتقول كلمات الأغنية: تقول تبغاني وتبغيني ماجيك، اجيك لوني على الكوع ماشي، اسرع من الطرف لرتد لاجيك، وجيك لوني طريح الفراشي، تقول تبغاني وتبغيني ماجيك، اجيك لوني على الكوع ماشي، اسرع من الطرف لرتد لاجيك، وجيك لوني طريح الفراشي، تقول تبغاني وتبغيني ماجيك، اجيك لوني على الكوع ماشي، اسرع من الطرف لرتد لاجيك، وجيك لوني طريح الفراشي”.